明尼蘇達州示威者遭槍殺 家屬：他想讓世界變更好

中央社／ 明尼阿波利斯25日綜合外電報導

一名美國男性昨天在明尼蘇達州明尼阿波利斯遭聯邦移民執法官員擊斃，這名受害者在當地退伍軍人醫院擔任加護病房護理師，家屬表示他「期盼為這個世界帶來改變」。

法新社報導，受害者是37歲的普雷蒂（AlexPretti），他與移民官員在路上發生衝突時遭開槍擊斃。

這是明尼阿波利斯（Minneapolis）近期第二起平民遭開槍身亡事件。不到3週前，移民暨海關執法局（ICE）官員在掃蕩非法移民行動中，擊斃育有3名子女的37歲母親古德（Renee Good）。

普雷蒂是出生於伊利諾州的美國公民。與古德一樣，法院紀錄顯示他沒有犯罪紀錄，家屬也表示，除了幾張交通罰單外，他從未與執法單位有過其他互動。

這起事件再度引發民眾抗議和地方官員強烈不滿。官員駁斥川普（Donald Trump）政府迅速聲稱普雷蒂企圖傷害聯邦探員一說。案發當時，普雷蒂正在參加反對大規模移民鎮壓的抗議行動。

普雷蒂父母昨天稍晚發表聲明說，普雷蒂是「充滿愛心的人，他深切關懷家人朋友」，也深切關懷他在退伍軍人醫院照顧的病患。

他們並表示，「亞力克斯（指普雷蒂）期盼為這個世界做出改變，可惜他無法親眼看到自己發揮的影響力」。

明尼阿波利斯退伍軍人醫院感染科主任、普雷蒂同事德雷孔亞（Dimitri Drekonja）說，普雷蒂「秉性善良、樂於助人」。

川普政府官員企圖將普雷蒂定調為暴力攻擊者，該說詞似乎遭到一段在美國媒體廣傳的影片推翻；該影片尚未經過法新社核實。

美國國土安全部表示，這名男子是持有9mm半自動手槍「靠近」美國邊境巡邏隊（USBP）人員時遭到開槍擊斃。

家屬表示，普雷蒂的確擁有手槍，也持有明尼蘇達州攜帶隱藏式手槍的許可，但他們從未見過普雷蒂帶槍在身上。

普雷蒂父母呼籲社會大眾「澄清關於我們兒子的真相，他是善良的人。我們為此感到心碎和憤怒」。

退伍軍人 美國公民 移民

延伸閱讀

又1人遭槍殺…「該挺身而出了」 明州追蹤ICE志工劇增

明城居民設安全屋 挺身護與父母失散移民兒童

NBA／明尼蘇達爆發同月第3起槍擊案 勇士灰狼賽事延後一日開打

影／美移民官擊斃示威民眾！駭人影片曝「死者倒地、探員繼續開火」

相關新聞

川普指盟軍在阿富汗躲後方 引眾怒後改口讚英軍偉大勇敢

美國總統川普日前批評英國等北約盟國軍隊在阿富汗戰爭期間「避開前線」，引發盟邦抨擊。美國NBC新聞報導，川普24日在社群平...

美聯邦移民執法官員開槍再釀死 家屬官員影星齊批評

美國聯邦移民執法官員昨天在明尼蘇達州明尼阿波利斯市開槍擊斃37歲加護病房男性護理師普雷蒂（Alex Pretti），引發...

委內瑞拉裝備失靈士兵吐血 川普證實動用秘密武器

美國總統川普告訴「紐約郵報」，美軍在突襲逮捕委內瑞拉販毒獨裁者馬杜洛期間，動用了稱為「干擾器」的秘密武器，在任務中發揮了...

美國男護理師遭執法人員擊斃 影片曝光似打臉川普政府

美國邊境執法人員昨天在明尼阿波利斯市擊斃37歲男護理師普雷蒂，川普政府聲稱他是暴力攻擊者，意圖「屠殺」聯邦執法人員，但影...

美專家警告台灣2026要小心了 3因素發酵釀「大陸攻台完美風暴」

華府智庫「史汀生中心」（The Stimson Center）中國中心主任孫韻23日在美國「外交事務」期刊發表文章警告，...

陸克文遭川普批評後將辭職 澳洲提名毛瑞亞蒂駐美

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天宣布提名國防部次長毛瑞亞蒂（Greg Moriarty）為下一任...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。