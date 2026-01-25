美國男護理師遭執法人員擊斃 影片曝光似打臉川普政府

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

美國邊境執法人員昨天在明尼阿波利斯市擊斃37歲男護理師普雷蒂，川普政府聲稱他是暴力攻擊者，意圖「屠殺」聯邦執法人員，但影片畫面似乎與川普政府的說法相左。

法新社報導，美國國土安全部（DHS）在槍擊事故後表示，普雷蒂（Alex Pretti）當時「手持一把9mm半自動手槍，接近美國邊境巡邏隊（USBP）官員」，當官員試圖解除他的武裝時，他「激烈抵抗」。

美國政府官員未說明普雷蒂當時是否持槍。但美國國土安全部在社群媒體X張貼一把手槍的照片，據稱這把手槍是在普雷蒂身上找到。

美國國土安全部在X寫道，嫌犯也攜帶兩個彈匣，且沒帶身分證明，似乎想對執法人員造成最大傷害，並屠殺他們。

然而，美國媒體廣泛流傳的影片顯示，普雷蒂當時手裡拿著手機，在積雪街道上拍攝執法人員，並且指揮交通。

根據上述影片，在一名執法人員將一名女性示威者推倒在地後，普雷蒂上前擋在兩人之間，隨即執法人員對他的臉噴射化學刺激噴霧。

數秒之後，一名灰衣執法人員似乎從普雷蒂的腰部取出某物，當時他跪在地上身體前傾，執法人員壓在他身上，隨即對他開槍。

一段影片顯示，普雷蒂毫無反應地躺在地上，可以聽見一名男子說：「槍在哪裡？」法新社尚無法確認這些影片的真實性。

普雷蒂的父母後來發表聲明，譴責川普政府說了「令人作嘔的謊言」。

