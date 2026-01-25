委內瑞拉裝備失靈士兵吐血 川普證實動用秘密武器

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普告訴「紐約郵報」，美軍在突襲逮捕委內瑞拉販毒獨裁者馬杜洛期間，動用了稱為「干擾器」的秘密武器，在任務中發揮了至關重要的作用。

美軍直升機1月3日突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，依據涉及毒品與武器的聯邦罪名，逮捕馬杜洛（NicolasMaduro）及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores），全程完全沒有美國人員喪生。

川普在白宮橢圓形辦公室接受「紐約郵報」（NewYork Post）獨家專訪時自豪地表示，這款神秘武器在逮捕馬杜洛夫婦的行動中「讓（敵方）裝備無法運作」。

川普先是稱「這款干擾器（Discombobulator）。我不能談論此事」，隨後又稱「我很想談」，並證實美軍在這次秘密行動中使用這款武器。

他提及：「他們始終無法發射火箭。他們配備了俄羅斯和中國火箭，但一枚都沒發射出去。我們進入時，他們按下按鈕，完全無法起作用。他們本來已經嚴陣以待。」

本週有媒體報導，拜登政府購買了一款疑似可導致「哈瓦那症候群」（Havana Syndrome）的脈衝能量武器，川普是在被問及相關報導時發表了上述言論。外界對這款武器所知甚少，但相關報導引述委內瑞拉事發現場描述，據稱馬杜洛的槍手當時被擊潰，「流鼻血」並吐血。

一名馬杜洛守衛團隊成員回憶說：「突然之間，我們的所有雷達系統都無故停止運作。接著我們看到無人機，很多無人機。飛越我們的陣地。我們不知如何應對。」

這名目擊者提及，直升機隨後出現，僅僅8架，載著約20名美軍人員進入該地區，「在某個時刻，他們發射了某種東西；我無法形容那是什麼」。

他還說：「這像是一種非常強烈的聲波。頓時我覺得自己的腦袋彷彿從內部炸開。我們全體開始流鼻血。有些人還吐血。」

這名目擊者憶及：「我們倒在地上，無法動彈。在這款聲波武器打擊下-管它是什麼東西-我們甚至連站都站不起來。」

