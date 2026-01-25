美專家警告台灣2026要小心了 3因素發酵釀「大陸攻台完美風暴」

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月底在釜山的亞太經合會舉行邊會談。路透
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月底在釜山的亞太經合會舉行邊會談。路透

華府智庫「史汀生中心」（The Stimson Center）中國中心主任孫韻23日在美國「外交事務」期刊發表文章警告，台灣在2026年恐陷入一場「完美風暴」：北京2027年面臨習近平第三任期收官與二十一大逼近的政治時鐘，台灣議題被視為攸關其歷史定位；另一方面，川普把美國戰略重心轉向西半球，對台海介入意願與承諾顯得降溫，讓北京認定「窗口有限」。在權力盤算、時機壓力與美方態度轉變同時發酵下，中共對台出手的誘因正被推高。

2021年時任美軍印太司令戴維森（Philip Davidson）預警北京可能於2027年前攻台，美方加碼「太平洋嚇阻倡議」與對台支持；但外界認為兩棲登陸難，加上解放軍內部清洗行動與俄烏戰代價高，中國大陸未必把奪台列為當前首要議程。

然而，孫韻認為，這套推論忽略北京內部在2025年對控制台灣的迫切感與可行性判斷急遽上升，「統一台灣」不再只是口號。歷史上，一旦多種內外因素疊加並放大，便會形成「完美風暴」（perfect storms），把局勢推向原本難以想像的方向；以現況來看，台灣恐怕比想像得更快陷入這場風暴。

台灣議題牽涉習近平的歷史定位，2026年之所以關鍵，在於2027年將迎來中共二十一大與習近平第三任期屆滿。習近平已要求解放軍在2027年前具備武力奪台能力，但2027年逢中共二十一大，黨代會年份以「絕對穩定」為先，足以撼動權力平衡的重大決策多半傾向延後。

同時，習近平第三任期在2027年進入尾聲，接班布局可能啟動。外界推測他若交權，多半先交出權力相對較小的國家主席，並逐步交出中共黨總書記與中央軍委主席職位，且任何時候都可能喊停。孫韻提到，交權若使權力分散，對台軍事行動更可能延後；反之，若習近平續掌大權並認為時機成熟，便可能出手。 

從外部因素看，川普把戰略重心轉向西半球，以不介入取向拉低對印太優先的承諾，使北京判斷美國對台介入意願降至低點；且這種取向未必能維持太久，若今年11月期中選舉後川普受制衡，對中政策可能轉回強硬，機會窗口更顯短暫。加上北京近年對長久戰的時間表信心動搖，因而傾向把華府當前冷淡視為推進統一的最佳時點。孫韻形容，對北京來說「此時不做、更待何時」。

再者，川普以關稅與投資協議壓迫台灣、對中態度相對和緩且對台冷淡，讓北京認為台灣民意正鬆動、統一更有機可乘。與此同時，孫韻點出，北京對於被視為挑釁的動作反應表現得越來越強硬；美國去年底宣布對台111億美元軍售後不久，中國即以史上最大規模環台軍演模擬封鎖，「這些軍演讓解放軍攻台演練一次比一次更到位」。

孫韻認為，中共在台灣問題上高度風險趨避，出手前必然會先算兩筆帳：軍事上能否取勝？能否承受經濟與外交後果？

解放軍未必準備好與美軍正面衝突，且整肅軍方傷及士氣與對台備戰，尤其遭清洗的第31集團軍將領是最了解對台軍事規畫的一批人，其離去恐使相關準備出現斷層。但若北京判斷美國不會介入，憑中共兵力與國防預算差距即可壓制台灣。

若北京認為國際制裁會重創中國，仍可能按兵不動；但在對美貿易戰中迫使華府讓步的經驗，以及川普在俄烏戰中對俄領土主張某種程度的遷就，恐怕讓北京誤判，低估制裁強度、提高對行動後果可控的信心。

孫韻強調，這並非指中國會立刻攻台，但是過去北京延後對台行動是出於避險、對和平統一有信心，而現在這個盤算正在改變。一方面，過去幾年的大國競爭動搖北京對自身崛起時間表的判斷；另一方面，北京對以武力奪取台灣的信心正在上升。華府必須認清，當前多重因素的組合，可能提供北京眼中的「最佳機會」，讓他們覺得可以出手奪取台灣。

北京 對台 習近平

