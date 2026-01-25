示威者遭聯邦人員擊斃 日舞影展女星批難以置信

美國女星兼導演奧莉薇亞懷爾德，今天趁日舞影展走紅毯的機會，批評聯邦執法人員在明尼蘇達州明尼阿波利斯當街槍殺一名美國抗議人士的行為。

法新社報導，奧莉薇亞懷爾德（Olivia Wilde）自導自演新作「邀請」（The Invite，暫譯）今天在猶他州公園市（Park City）的日舞影展（Sundance Film Festival）首映。她走紅毯時指出，明尼阿波利斯（Minneapolis）僅僅3週就有第2名示威民眾命喪聯邦執法人員之手，讓人「難以置信」。

她對法新社說：「我無法相信我們正目睹人們當街被殺害。」

「這些勇敢的美國民眾走上街頭，抗議這些移民暨海關執法局（ICE）『官員』不公正行為，如今看到他們被殺，真的讓人難以置信。我們絕不能讓這件事成為常態。」

今天稍早，37歲護理師普雷蒂（Alex Pretti）在明尼阿波利斯參與示威時，遭聯邦執法人員壓制在地後，被開多槍身亡。

而數星期前，同樣37歲的古德（Renee Good）也在自己車內遭ICE執法人員射殺身亡。

奧莉薇亞懷爾德今天戴上ICE OUT的別針，並說美國政府對行使言論自由民眾動用暴力，是「反美國精神」的舉動。

她說：「或許我們的政府會試著找理由將之正當化，但這不是我們（美國人）會做的事。」

另一方面，美國娛樂媒體「綜藝」（Variety）報導，女星娜塔莉波曼（Natalie Portman）在綜藝工作室（Variety Studio）談論新作「藝廊」（The Gallerist，暫譯）時，也配戴了寫有ICE Out和Be Good的別針。

娜塔莉波曼表示：「這裡是一個充滿喜悅、慶祝電影的社群，我們非常高興能夠帶來『藝廊』這部作品；但與此同時，我們正處於國家歷史中一個相當令人心碎的時刻。」

她說：「現在真的無法避而不談發生的這一切，以及 ICE的殘暴行徑。這一切必須立即停止。但我們也看到美國人民展現出的美麗凝聚力，大家挺身守護彼此、保護彼此，並為自由奮戰。能在國家正處於痛苦的背景下，慶祝我們引以為傲的作品，這是一個苦樂參半的時刻。」