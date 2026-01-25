快訊

藍營台中市長參選人難產？盧秀燕指「別遲於這天」：若協調不成要快辦初選

霍諾德徒手攀101全球直播 賈永婕使「1小心機」讓世界看見台灣

如何判斷腿部肌力是否仍在良好水準？用1日常動作就能測出來

示威者遭聯邦人員擊斃 日舞影展女星批難以置信

中央社／ 猶他州公園市24日綜合外電報導

美國女星兼導演奧莉薇亞懷爾德，今天趁日舞影展走紅毯的機會，批評聯邦執法人員在明尼蘇達州明尼阿波利斯當街槍殺一名美國抗議人士的行為。

法新社報導，奧莉薇亞懷爾德（Olivia Wilde）自導自演新作「邀請」（The Invite，暫譯）今天在猶他州公園市（Park City）的日舞影展（Sundance Film Festival）首映。她走紅毯時指出，明尼阿波利斯（Minneapolis）僅僅3週就有第2名示威民眾命喪聯邦執法人員之手，讓人「難以置信」。

她對法新社說：「我無法相信我們正目睹人們當街被殺害。」

「這些勇敢的美國民眾走上街頭，抗議這些移民暨海關執法局（ICE）『官員』不公正行為，如今看到他們被殺，真的讓人難以置信。我們絕不能讓這件事成為常態。」

今天稍早，37歲護理師普雷蒂（Alex Pretti）在明尼阿波利斯參與示威時，遭聯邦執法人員壓制在地後，被開多槍身亡。

而數星期前，同樣37歲的古德（Renee Good）也在自己車內遭ICE執法人員射殺身亡。

奧莉薇亞懷爾德今天戴上ICE OUT的別針，並說美國政府對行使言論自由民眾動用暴力，是「反美國精神」的舉動。

她說：「或許我們的政府會試著找理由將之正當化，但這不是我們（美國人）會做的事。」

另一方面，美國娛樂媒體「綜藝」（Variety）報導，女星娜塔莉波曼（Natalie Portman）在綜藝工作室（Variety Studio）談論新作「藝廊」（The Gallerist，暫譯）時，也配戴了寫有ICE Out和Be Good的別針。

娜塔莉波曼表示：「這裡是一個充滿喜悅、慶祝電影的社群，我們非常高興能夠帶來『藝廊』這部作品；但與此同時，我們正處於國家歷史中一個相當令人心碎的時刻。」

她說：「現在真的無法避而不談發生的這一切，以及 ICE的殘暴行徑。這一切必須立即停止。但我們也看到美國人民展現出的美麗凝聚力，大家挺身守護彼此、保護彼此，並為自由奮戰。能在國家正處於痛苦的背景下，慶祝我們引以為傲的作品，這是一個苦樂參半的時刻。」

美國 法人 紅毯

延伸閱讀

美3周內2起聯邦執法致死事件 政府關門風險增

女星新婚才8天！4.5億身家老公被爆出軌 開房證據曝光

女星熬夜拍戲累到極限「吃救心丸續命」作息網嚇壞

不滿川普掃蕩移民 37歲男護理師遭聯邦執法官擊斃

相關新聞

美專家警告台灣2026要小心了 3因素發酵釀「大陸攻台完美風暴」

華府智庫「史汀生中心」（The Stimson Center）中國中心主任孫韻23日在美國「外交事務」期刊發表文章警告，...

「梅蘭妮亞」紀錄片將全球上映 白宮私映會先睹為快

白宮表示，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）今天在白宮舉行一場私映會，觀看她在川普第2次就職典禮前的20天生...

陸克文遭川普批評後將辭職 澳洲提名毛瑞亞蒂駐美

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天宣布提名國防部次長毛瑞亞蒂（Greg Moriarty）為下一任...

頂住川普降息壓力 聯準會料維持利率不變

美國聯邦準備理事會（Fed）預料將在下週會議中維持利率不變，儘管總統川普施壓要求大幅降息，聯準會仍態度堅定，以防範其獨立...

強降雪+極端低溫 紐約市3人疑凍死

極寒天候在這幾天降臨紐約、氣溫也驟降至攝氏零下10度左右，紐約市警24日清晨接連獲報三起市民疑因極寒天氣有關而死亡的案例...

移民執法探員射殺1男 明尼蘇達州怒火升溫

明尼阿波利斯居民與聯邦執法人員持續僵持、態勢緊繃，24日上午37歲男子普雷蒂(Alex Jeffrey Pretti)參...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。