陸克文遭川普批評後將辭職 澳洲提名毛瑞亞蒂駐美
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天宣布提名國防部次長毛瑞亞蒂（Greg Moriarty）為下一任駐美大使。
駐美大使陸克文（Kevin Rudd）先前遭美國總統川普批評後，表示將會辭職。
艾班尼斯表示，毛瑞亞蒂將接替陸克文，出任駐美大使。
艾班尼斯在澳洲廣播公司（ABC）電視上表示：「我認為毛瑞亞蒂先生是一位傑出的澳洲公務員。」
陸克文曾任澳洲總理，在出任大使前曾對川普發表批評言論，他在本月稍早表示，將比預期提前一年離任，於3月結束駐美大使任期。
去年10月，川普在白宮的活動中批評陸克文說：「我也不喜歡你，而且我可能永遠都不會喜歡你。」
艾班尼斯表示，川普政府已被告知毛瑞亞蒂的提名，並對此表示滿意。
