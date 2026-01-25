快訊

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
有關第一夫人生活的紀錄片「梅蘭妮亞」，將於2026年1月30日全美上映。(美聯社)
白宮表示，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）今天在白宮舉行一場私映會，觀看她在川普第2次就職典禮前的20天生活紀錄片。

這部名為「梅蘭妮亞」（Melania）的紀錄電影，預計在1月30日在全球上映。

梅蘭妮亞的外部顧問兼經紀人貝克曼（MarcBeckman）表示，今天的放映會，是總統川普、梅蘭妮亞和家人、親朋好友首次完整觀看這部片子。

路透社報導，梅蘭妮亞在川普第2任期上一直保持低調，這部片罕見地展現第一夫人的幕後生活。

片頭以2025年1月川普的就職典禮為開場，梅蘭妮亞戴著海軍藍顏色的寬邊帽出席典禮。影片也描繪了她為總統作諮詢，其中有一幕是她鼓勵川普在就職演說中應強調「和平締造者和團結者」角色。

今天放映會在白宮東翼舉行。知情人士表示，約有來自各界的貴賓70人，包括前職業拳擊手泰森（Mike Tyson）、約旦王后拉尼婭（Queen Rania）、亞遜執行長賈西（Andy Jassy）、奇異公司執行長卡普（Larry Culp）及亞馬遜米高梅影業（Amazon MG MStudios）總裁霍普金斯（Mike Hopkins）。

此片由拉特納（Brett Ratner）執導，梅蘭妮亞的經紀人貝克曼擔任製片，並促成了與亞馬遜米高梅影業達成4000萬美元的電影合約。

梅蘭妮亞也預定28日在紐約證券交易所（New York Stock Exchange）敲響鐘聲，為這部影片作宣傳。

川普和梅蘭妮亞將於29日出席在甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）舉辦的首映會。這座表演中心現已改名為「川普－甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center）。

「梅蘭妮亞」紀錄片將全球上映 白宮私映會先睹為快

陸克文遭川普批評後將辭職 澳洲提名毛瑞亞蒂駐美

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天宣布提名國防部次長毛瑞亞蒂（Greg Moriarty）為下一任...

頂住川普降息壓力 聯準會料維持利率不變

美國聯邦準備理事會（Fed）預料將在下週會議中維持利率不變，儘管總統川普施壓要求大幅降息，聯準會仍態度堅定，以防範其獨立...

強降雪+極端低溫 紐約市3人疑凍死

極寒天候在這幾天降臨紐約、氣溫也驟降至攝氏零下10度左右，紐約市警24日清晨接連獲報三起市民疑因極寒天氣有關而死亡的案例...

移民執法探員射殺1男 明尼蘇達州怒火升溫

明尼阿波利斯居民與聯邦執法人員持續僵持、態勢緊繃，24日上午37歲男子普雷蒂(Alex Jeffrey Pretti)參...

明州男遭擊斃 紐時分析現場影片：他疑拿手機非槍

37歲男子普雷蒂(Alex Jeffrey Pretti)24日上午在明尼亞波利斯遭聯邦移民執法官員執勤時開槍射殺，官員...

