「梅蘭妮亞」紀錄片將全球上映 白宮私映會先睹為快
白宮表示，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）今天在白宮舉行一場私映會，觀看她在川普第2次就職典禮前的20天生活紀錄片。
這部名為「梅蘭妮亞」（Melania）的紀錄電影，預計在1月30日在全球上映。
梅蘭妮亞的外部顧問兼經紀人貝克曼（MarcBeckman）表示，今天的放映會，是總統川普、梅蘭妮亞和家人、親朋好友首次完整觀看這部片子。
路透社報導，梅蘭妮亞在川普第2任期上一直保持低調，這部片罕見地展現第一夫人的幕後生活。
片頭以2025年1月川普的就職典禮為開場，梅蘭妮亞戴著海軍藍顏色的寬邊帽出席典禮。影片也描繪了她為總統作諮詢，其中有一幕是她鼓勵川普在就職演說中應強調「和平締造者和團結者」角色。
今天放映會在白宮東翼舉行。知情人士表示，約有來自各界的貴賓70人，包括前職業拳擊手泰森（Mike Tyson）、約旦王后拉尼婭（Queen Rania）、亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）、奇異公司執行長卡普（Larry Culp）及亞馬遜米高梅影業（Amazon MG MStudios）總裁霍普金斯（Mike Hopkins）。
此片由拉特納（Brett Ratner）執導，梅蘭妮亞的經紀人貝克曼擔任製片，並促成了與亞馬遜米高梅影業達成4000萬美元的電影合約。
梅蘭妮亞也預定28日在紐約證券交易所（New York Stock Exchange）敲響鐘聲，為這部影片作宣傳。
川普和梅蘭妮亞將於29日出席在甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）舉辦的首映會。這座表演中心現已改名為「川普－甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center）。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言