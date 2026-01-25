美3周內2起聯邦執法致死事件 政府關門風險增

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯3周來第2度爆發聯邦執法人員開槍擊斃公民的事件後，多位聯邦參議員今天表態將對接下來的撥款法案投下反對票，大幅推升下周政府關門的可能性。

法新社報導，37歲明尼阿波利斯（Minneapolis）護理師普雷蒂（Alex Pretti）今天遭執法人員射殺；僅3周前，另一名明尼蘇達州居民、37歲的古德（Renee Good）同樣遭聯邦執法人員擊斃。

就在局勢緊繃之際，維持美國國土安全部（DHS）、五角大廈等聯邦政府大部分機構運作的撥款法案，即將於1月31日到期。

共和黨握有多數的聯邦眾議院日前已通過將預算延長至9月，不過聯邦參議院還未點頭。

總統川普（Donald Trump）所屬的共和黨雖同樣掌控100席的聯邦參議院，但在只握53席優勢下，非得贏得部分民主黨議員的支持，才能跨越終結討論的60票程序性門檻，把法案送交表決。

隨著今天明尼阿波利斯（Minneapolis）再度發生執法人員槍擊公民的事件，愈來愈多民主黨議員表態將撤回支持。美國聯邦政府恐繼去年11月終結史上最長的43天停擺後，時隔2個月再度面臨斷炊。

潛在關鍵票源之一、民主黨籍的內華達州聯邦參議員瑪斯托（Catherine Cortez Masto）發布聲明表示：「我不會支持目前的國土安全部預算案。」她指川普政府及國土安全部長諾姆（Kristi Noem）「讓訓練不足、動輒動用暴力的聯邦執法人員走上街頭，卻毫無問責機制。」

維吉尼亞州民主黨聯邦參議員華納（Mark Warner）在社群平台X對普雷蒂之死發文表示，「如此殘暴的鎮壓行動必須終止」。他補充，「只要這個執政團隊持續對城市展開這種暴力聯邦接管行動，我無法也不會投票支持撥款給國土安全部。」

● 拘留中心死亡人數攀升

路透社報導，根據統計，本月已有至少6名移民在聯邦拘留期間喪生，案例增加速度快得罕見。

川普政府大幅加強移民執法，編列高達1700億美元（約新台幣5.4兆元）預算供相關機構使用至2029年9月，創下歷史新高。

明尼阿波利斯本月成為川普鎖定的整頓重點，當地部署約3000名執法人員。

川普主張，這些高度軍事化的行動在將犯罪分子驅逐出美國上有其必要；然而，許多被逮捕的人士僅因民事移民違規遭拘，法律程度僅相當於違規駕駛。

根據媒體報導，今天在明尼阿波利斯遭槍殺的普雷蒂是美國公民，從事護理工作，且持有合法槍枝執照。

美國國土安全部的說法是，普雷蒂是因反抗解除武裝而遭槍擊。地方官員對此說法存疑。

路透社查證過的目擊者影片顯示，執法人員先對正在用手機錄影的普雷蒂等抗議民眾噴灑辣椒噴霧，影片中未見武器。多名執法人員將他壓制在地後，有1人拔槍，隨後傳出多聲槍響。

2026年至今還沒滿1個月，就至少已有6人在美國移民暨海關執法局（ICE）拘留中心喪生，2025年亦有至少30起死亡，為20年新高。