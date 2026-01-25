頂住川普降息壓力 聯準會料維持利率不變

快訊

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
美國聯邦準備理事會（Fed）預料將在下週會議中維持利率不變，儘管總統川普施壓要求大幅降息，聯準會仍態度堅定，以防範其獨立性受到威脅。

由於就業市場走弱，聯準會自去年9月以來已連續3次降息，將利率調降至3.50%至3.75%的區間。

但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）已暗示，1月份進一步降息的門檻將會更高。聯準會將於27日與28日召開會議。

荷蘭國際集團（ING）分析師表示：「經濟成長強勁、失業率低、股市接近歷史高點以及通膨高於目標，這些因素都支持暫停降息。」

ING補充指出，鮑爾在回應川普持續施壓降息時，強力捍衛聯準會獨立性的立場，也印證了這一點。

1月11日，鮑爾發表罕見且語氣莊重的聲明，披露美國司法部正就聯準會總部耗資25億美元的翻修工程對他展開調查。

他痛批刑事指控的威脅，是政策制定者基於公眾最佳利益設定利率、而非屈服於總統意願的結果。

聯準會 鮑爾 美國

