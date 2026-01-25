無視伊朗鎮壓局勢動盪 川普政府擬遣返移民

根據美國智庫全國美籍伊朗人理事會，儘管伊朗國內不久前才爆發導致數千人死亡的大規模示威，目前局勢依舊動盪，川普政府仍計劃將美國境內的伊朗籍移民遣返回國。

法新社報導，這些遣返航班一旦執行，將是自伊朗大規模抗議以來首批返國航班。抗議在1月初達到高峰後遭到暴力鎮壓。

美國總統川普曾多次威脅要對伊朗發動軍事打擊，以回應鎮壓行動，但在他表示德黑蘭方面已暫緩原定的處決後，他似乎已收回這些威脅。

全國美籍伊朗人理事會（NIAC）22日表示，據了解，川普政府正計劃重啟飛往伊朗的遣返航班，此前美方已在去年9月和12月執行過遣返行動。

全國美籍伊朗人理事會會長阿布迪（Jamal Abdi）表示：「正是這個政府，在伊朗面臨致命鎮壓時曾向其人民承諾『援助即將到來』，現在卻強行將伊朗人送回危險之中。」

代表德黑蘭在美利益的外交官梅赫拉巴迪（Abolfazl Mehrabadi）今天告訴伊朗通訊社（IRNA），約有40名伊朗人將被驅逐出境。他說，這些人明天將從亞利桑那州鳳凰城的一座機場啟程離境。

根據代表他們的移民倡議組織美國移民委員會（American Immigration Council）聲明，其中包括兩名在伊朗面臨死刑的男同性戀。在伊朗，同性戀行為最高可判處死刑。

該組織表示，這兩名男子目前被關押在亞利桑那州的移民拘留中心，阻止遣返的法律程序仍在進行中。

美國國土安全部尚未立即回應法新社針對這項遣返計畫的置評請求。