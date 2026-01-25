快訊

尾牙季來襲！想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去 非你莫屬

無視伊朗鎮壓局勢動盪 川普政府擬遣返移民

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
川普。（路透） 林鴻祥
川普。（路透） 林鴻祥

根據美國智庫全國美籍伊朗人理事會，儘管伊朗國內不久前才爆發導致數千人死亡的大規模示威，目前局勢依舊動盪，川普政府仍計劃將美國境內的伊朗籍移民遣返回國。

法新社報導，這些遣返航班一旦執行，將是自伊朗大規模抗議以來首批返國航班。抗議在1月初達到高峰後遭到暴力鎮壓。

美國總統川普曾多次威脅要對伊朗發動軍事打擊，以回應鎮壓行動，但在他表示德黑蘭方面已暫緩原定的處決後，他似乎已收回這些威脅。

全國美籍伊朗人理事會（NIAC）22日表示，據了解，川普政府正計劃重啟飛往伊朗的遣返航班，此前美方已在去年9月和12月執行過遣返行動。

全國美籍伊朗人理事會會長阿布迪（Jamal Abdi）表示：「正是這個政府，在伊朗面臨致命鎮壓時曾向其人民承諾『援助即將到來』，現在卻強行將伊朗人送回危險之中。」

代表德黑蘭在美利益的外交官梅赫拉巴迪（Abolfazl Mehrabadi）今天告訴伊朗通訊社（IRNA），約有40名伊朗人將被驅逐出境。他說，這些人明天將從亞利桑那州鳳凰城的一座機場啟程離境。

根據代表他們的移民倡議組織美國移民委員會（American Immigration Council）聲明，其中包括兩名在伊朗面臨死刑的男同性戀。在伊朗，同性戀行為最高可判處死刑。

該組織表示，這兩名男子目前被關押在亞利桑那州的移民拘留中心，阻止遣返的法律程序仍在進行中。

美國國土安全部尚未立即回應法新社針對這項遣返計畫的置評請求。

伊朗 美國 移民

延伸閱讀

川普揚言祭100%關稅 加官員：未推動加中自貿協定

不滿川普掃蕩移民 37歲男護理師遭聯邦執法官擊斃

貝萊德投資長獲賭盤青睞 李德接任主席機率飆升

美公布國防戰略本土優先 不再把抗中視為最核心焦點

相關新聞

頂住川普降息壓力 聯準會料維持利率不變

美國聯邦準備理事會（Fed）預料將在下週會議中維持利率不變，儘管總統川普施壓要求大幅降息，聯準會仍態度堅定，以防範其獨立...

無視伊朗鎮壓局勢動盪 川普政府擬遣返移民

根據美國智庫全國美籍伊朗人理事會，儘管伊朗國內不久前才爆發導致數千人死亡的大規模示威，目前局勢依舊動盪，川普政府仍計劃將...

怪獸級冬季風暴襲美國！17州宣布緊急狀態 13萬戶停電4000航班喊卡

路透報導，美國遭遇「怪獸級」冬季風暴侵襲，華府與17州宣布進入緊急氣候狀態，24日與25日預計1.3萬架航班取消，截至2...

美國退出WHO並批防疫失職 譚德塞：美方說法不實

美國退出世界衛生組織（WHO）產生爭議，美方批評世衛在疫情期間失職。世衛秘書長譚德塞今天反駁說，美方的批評不正確。此外，...

影／美移民官擊斃示威民眾！駭人影片曝「死者倒地、探員繼續開火」

路透報導，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市24日發生移民執法人員開槍擊斃民眾，這是該市近期第二起平民遭開槍身亡事件，引發州政...

冬季風暴 考驗全美電網

超強冬季風暴周末襲擊美國各地，不僅導致陸上和空中交通大亂，更威脅將造成廣大範圍地區停電，全美電網準備迎接壓力測試。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。