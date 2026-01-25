冬季風暴恐影響美2.4億人 至少16州緊急狀態

一場大規模冬季暴風24日席捲美國，為新墨西哥州與德州帶來大雪和凍雨，並自西南往東北推進，威脅數千萬民眾恐遭遇停電、交通混亂及刺骨低溫。

綜合法新社和美聯社報導，美國國家氣象局（NWS）預報部分地區將出現大量降雪，甚至可能有「災難性」的冰雪堆積。氣象局在社群平台X發文呼籲：「請大家嚴肅看待這次暴風！」並預測從新墨西哥州到緬因州將出現「範圍驚人、綿延甚廣」的降雪帶。

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）警告，此次暴風可能影響多達2.4億人。至少有16個州及首都華府宣布進入緊急狀態。

根據FlightAware航班追蹤網站數據，僅24日這1天，美國出入境航班就有超過3900班取消，另有逾3000班誤點。這個網站同時顯示，24日、25日這兩天，全美約有1.3萬架次航班遭到取消。

● 休士頓市長：未來72小時務必安頓妥當

在德州達拉斯（Dallas），近日凍雨連綿，氣溫驟降至華氏21度（攝氏零下6度），一反過去1月的溫和氣候。

德州休士頓（Houston）市長惠特邁（JohnWhitmire）也呼籲這個全美人口第4多大城的民眾入夜後務必待在安全地點，「未來72小時都待在你該在的地方」。

根據poweroutage.us追蹤網站，24日下午全美約有近13萬戶停電，其中德州與相鄰的路易斯安那州各逾5萬戶。

奧克拉荷馬州和阿肯色州同樣降雪，美國國家氣象局指出，部分地區積雪已達6英寸（15公分）。

● 溫度過低 戶外10分鐘就能凍傷

這波暴風橫掃美國西南及中部後，預料將侵襲人口稠密的中大西洋（mid-Atlantic）與東北（northeastern）各州，隨後寒流壓境，從華府一路到紐約（New York）和波士頓（Boston）預計將有約1至2英尺（30至60公分）降雪。

美國國家氣象局表示：「積雪／冰粒影響將持續至下週，期間將反覆結冰，地面冰滑危險，駕駛與步行皆宜多加留意。」

美國聯邦政府也預先宣布，華府辦公室26日將停班一天。

在紐約州，州長侯可（Kathy Hochul）提醒民眾，嚴寒下盡量待在室內：「在戶外待個5、6分鐘，可能就對健康構成危險。」她呼籲注意保護管線、使用暖氣設備時注意安全並多關心弱勢鄰居。

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）24日疾呼，「請大家能不開車就別開車，不要出門、不要進行任何可能讓自己或親人陷入危險的活動」。他說：「我呼籲每位紐約人這麼做：穿上保暖衣物，打開電視，把『不可能的任務』拿出來看上第10遍，最重要還是留在室內。」

當局警告，暴風過後，威脅性命的低溫預計還將持續1週，特別是北部平原地區（Northern Plains）及上中西部地區（Upper Midwest），風寒效應下，體感溫度恐低於華氏零下50度（攝氏零下45度）。

如此低溫之下，最快10分鐘就可能凍傷。

威斯康辛州萊茵蘭德（Rhinelander）24日上午測得華氏零下36度（攝氏零下38度）低溫，創下近30年新低。

在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis），極端低溫雖已過峰值，仍有民眾頂著華氏零下6度（攝氏零下21度）的戶外低溫上街示威，要求美國移民暨海關執法局（ICE）離開當地。