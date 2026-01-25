怪獸級冬季風暴襲美國！17州宣布緊急狀態 13萬戶停電4000航班喊卡

路透報導，美國遭遇「怪獸級」冬季風暴侵襲，華府與17州宣布進入緊急氣候狀態，24日與25日預計1.3萬架航班取消，截至24日有超過13萬戶停電，主要集中德州與路易斯安那州。這場風暴伴隨危險低溫的降雪、雨夾雪與凍雨，將橫掃全美東部約2/3地區，且將持續至26日。

美國總統川普24日發文，形容這場風暴史上罕見，並批准12州緊急災害狀態，包括南卡羅來納州、維吉尼亞州、田納西州、喬治亞州、北卡羅來納州、馬里蘭州、阿肯色州、肯塔基州、路易斯安那州、密西西比州、印第安納州與西維吉尼亞州。他強調當局將持續風暴路徑監測，並提醒民眾注意安全、保持溫暖。

美國國土安全部證實，24日傍晚，南部地區有上萬戶停電。根據PowerOutage.com，截至美東時間晚間6時30分，美國已有超過13萬戶停電，主要集中在德州與路易斯安那州。

根據航班追蹤網站FlightAware，截至美東24日晚間6時42分，原定航班逾4000架取消，25日原定航班也已有逾9000架喊卡。

美國國家氣象局警告，這場冬季風暴範圍異常廣、持續時間也特別長，將使美國東南部出現大面積、嚴重的積冰，影響可能造成癱瘓，局部甚至「達到災難等級」。

氣象局預報員也預測，到了26日，破紀錄的低溫與危險的風寒效應將進一步南下，擴及美國大平原地區。