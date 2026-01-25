美國退出WHO並批防疫失職 譚德塞：美方說法不實

美國退出世界衛生組織（WHO）產生爭議，美方批評世衛在疫情期間失職。世衛秘書長譚德塞今天反駁說，美方的批評不正確。此外，世衛指美方的年度會費未繳清。

美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）昨天在X平台發布影片，宣布華府已正式退出世衛組織。

他與國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，這是美方回應世衛於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的失職表現。

小羅勃甘迺迪認為，世衛「已經偏離原本的使命」，並表示「陷入官僚主義、利益衝突及國際權力政治」，他強調「在COVID-19疫情期間，這些失誤不只是抽象問題，而是要命的」。

小羅勃甘迺迪說，「美國老人在養老院孤獨過世，小型企業因為強制戴口罩與疫苗命令而被毀掉」，世衛應為此負責。

他強調，美國退出世衛「是為了捍衛美國主權，並將美國的公共衛生交還給人民」。

美國副衛生部長歐尼爾（Jim O'Neill）也在X平台指責世衛「忽視嚴謹的科學，並推動封鎖措施」。

●世衛反駁

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在X平台回應表示，美方言論「包含不正確的資訊」。

譚德塞說：「雖然世衛建議使用口罩、保持社交距離及接種疫苗，但世衛並未建議各國政府強制配戴口罩或施打疫苗，也從未建議實施封鎖措施。」

他強調：「世衛根據COVID-19變化的科學證據，為各國提供技術建議和指引，好讓各國根據自己國情作出最佳政策決策。每個主權國家都根據自己的需求和情況自行決定。」

一年前，美國總統川普（Donald Trump）簽署行政命令，決定退出世衛；依規定，各國退出世衛應提前一年通知，華府應在本月22日完成退出程序。

不過，小羅勃甘迺迪和盧比歐共同發表聲明說，世衛「未批准美國退出，還說美方仍須補繳應付款項」。

世衛則指出，美國自1948年加入世衛起便保留退出權力，但這必須提前一年通知，而且必須「全額繳清當年度會費」。

法新社報導，至目前為止美國尚未繳納2024和2025年的會費，拖欠金額約2億6000萬美元。

有關問題，預計在世衛執行委員會下月會議中討論。