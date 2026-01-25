不滿川普掃蕩移民 37歲男護理師遭聯邦執法官擊斃

家屬表示，今天遭聯邦執法官員在明尼蘇達州明尼阿波利斯開槍射殺的男子普雷蒂，是退伍軍人事務局的加護病房護理師，十分關心他人，且對美國總統川普在當地的移民掃蕩感到不滿。

美聯社報導，37歲的普雷蒂（Alex Jeffrey Pretti）熱愛戶外活動，常帶著他摯愛的加泰霍拉豹犬「Joule」一起冒險，這隻狗也在不久前去世。他曾參與本月初美國移民暨海關執法局（ICE）執法人員擊斃古德（Renee Good）事件後爆發的抗議行動。

普雷蒂的父親麥可‧普雷蒂（Michael Pretti）表示：「他對人非常關心，且對明尼阿波利斯（Minneapolis）及全美國發生的移民及ICE相關事件感到非常氣憤，就像其他數以百萬計的人一樣。他認為，參加抗議是一種表達他關心他人的方式。」

普雷蒂是出生於伊利諾州的美國公民。與古德一樣，法院紀錄顯示他沒有犯罪紀錄，家屬也表示，除了幾張交通罰單外，他從未與執法單位有過其他互動。

住在威斯康辛州的雙親近期才和普雷蒂通過電話，提醒他參與抗議時要小心。

麥可‧普雷蒂說：「大約兩週前我們才和他談過，跟他說可以去抗議，但不要發生衝突，不要做傻事。他也說他知道，他很清楚。」

美國國土安全部表示，該男子是在持9mm半自動手槍「靠近」美國邊境巡邏隊（USBP）人員時遭到開槍擊斃。

家屬表示，普雷蒂的確擁有手槍，也持有明尼蘇達州攜帶隱藏式手槍的許可，但他們從未見過普雷蒂帶槍在身上。

家人在接到美聯社記者來電後，才得知這起槍擊案。他們觀看影片後表示，影片中遇害男子看似是他們的兒子，隨即聯絡明尼蘇達州官員求證。

麥可‧普雷蒂說：「我無法從任何人那裡取得訊息。警方叫我打給邊境巡邏隊，但邊境巡邏隊下班了，醫院也不回答任何問題。」

最終，家屬致電漢尼本郡（Hennepin County）法醫，對方證實有一具遺體與兒子的姓名及特徵吻合。