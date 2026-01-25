快訊

霍諾德今可望攀101？ 氣象署：早上恐有零星降雨

張又俠、劉振立落馬 共軍未來「三期疊加」

不滿川普掃蕩移民 37歲男護理師遭聯邦執法官擊斃

中央社／ 明尼阿波利斯24日綜合外電報導

家屬表示，今天遭聯邦執法官員在明尼蘇達州明尼阿波利斯開槍射殺的男子普雷蒂，是退伍軍人事務局的加護病房護理師，十分關心他人，且對美國總統川普在當地的移民掃蕩感到不滿。

美聯社報導，37歲的普雷蒂（Alex Jeffrey Pretti）熱愛戶外活動，常帶著他摯愛的加泰霍拉豹犬「Joule」一起冒險，這隻狗也在不久前去世。他曾參與本月初美國移民暨海關執法局（ICE）執法人員擊斃古德（Renee Good）事件後爆發的抗議行動。

普雷蒂的父親麥可‧普雷蒂（Michael Pretti）表示：「他對人非常關心，且對明尼阿波利斯（Minneapolis）及全美國發生的移民及ICE相關事件感到非常氣憤，就像其他數以百萬計的人一樣。他認為，參加抗議是一種表達他關心他人的方式。」

普雷蒂是出生於伊利諾州的美國公民。與古德一樣，法院紀錄顯示他沒有犯罪紀錄，家屬也表示，除了幾張交通罰單外，他從未與執法單位有過其他互動。

住在威斯康辛州的雙親近期才和普雷蒂通過電話，提醒他參與抗議時要小心。

麥可‧普雷蒂說：「大約兩週前我們才和他談過，跟他說可以去抗議，但不要發生衝突，不要做傻事。他也說他知道，他很清楚。」

美國國土安全部表示，該男子是在持9mm半自動手槍「靠近」美國邊境巡邏隊（USBP）人員時遭到開槍擊斃。

家屬表示，普雷蒂的確擁有手槍，也持有明尼蘇達州攜帶隱藏式手槍的許可，但他們從未見過普雷蒂帶槍在身上。

家人在接到美聯社記者來電後，才得知這起槍擊案。他們觀看影片後表示，影片中遇害男子看似是他們的兒子，隨即聯絡明尼蘇達州官員求證。

麥可‧普雷蒂說：「我無法從任何人那裡取得訊息。警方叫我打給邊境巡邏隊，但邊境巡邏隊下班了，醫院也不回答任何問題。」

最終，家屬致電漢尼本郡（Hennepin County）法醫，對方證實有一具遺體與兒子的姓名及特徵吻合。

美國公民 移民 關心

延伸閱讀

美公布國防戰略本土優先 不再把抗中視為最核心焦點

觀察站／川普盲動 逼傳統盟友轉向陸

美元今年回升恐無望 策略師：川普啟動賣美國、買歐洲資金輪動

川普怎麼變成這樣？前白宮OMB首席經濟學家：好懷念川普1.0

相關新聞

冬季風暴 考驗全美電網

超強冬季風暴周末襲擊美國各地，不僅導致陸上和空中交通大亂，更威脅將造成廣大範圍地區停電，全美電網準備迎接壓力測試。

不喜歡川普？歐洲遊客赴美人數下滑 開酸：寧願把錢花在其他地方

由於政治氛圍和購買力等因素，赴美國觀光的法國遊客人數在2025年減少7%。法國旅遊業者認為價格高漲是原因之一，也有業者代...

川普怎麼變成這樣？前白宮OMB首席經濟學家：好懷念川普1.0

近幾周來，美國總統川普頻頻拋出干預市場的想法，讓許多支持者感到錯愕。川普第一任的白宮管理與預算辦公室（OMB）首席經濟學...

全美嚴陣以待強烈冬季風暴來襲 部分地區體感溫度恐達零下45度

美國正面臨一場強烈的冬季風暴來襲，從新墨西哥州一路延伸至南、北卡羅來納州，數百萬名民眾嚴陣以待，並於23日趕在最後一刻湧...

冰風暴襲全美逾20州 超過2億人陷風雪警報、防大停電

被國家氣象局形容為「規模及強度都異常龐大」的大型冬季風暴23日襲擊20餘州、給德州到新英格蘭地區約半數美國人口，帶來冰雪...

冰雪暴襲擊…航空交通大亂 周六取消2400國內航班

強烈冰雪暴襲擊美東南部以及南部平原地區(Southern Plains)，導致航空交通大亂，預估24日至少有2400架國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。