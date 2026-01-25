美明尼蘇達州再爆執法衝突釀死 灰狼對勇士之戰延期

中央社／ 明尼阿波利斯24日綜合外電報導

美國職籃NBA宣布，鑑於明尼阿波利斯（Minneapolis）聯邦執法人員與民眾爆發衝突，導致一名男子遭到槍擊身亡，引發社會動盪，原訂今天由明尼蘇達灰狼迎戰金州勇士的比賽將延期舉行。

NBA在聲明中表示，「明尼阿波利斯社區的安全保障是首要考量」，因此比賽延期。

NBA聯盟計劃美東時間明天下午5時30分在灰狼主場標靶中心（Target Center）重新舉行這場比賽。勇士和灰狼接下來還預定於26日晚間在明尼阿波利斯再度交手。

明尼阿波利斯警察局長奧哈拉（Brian O'Hara）指出，一名37歲的明尼阿波利斯男子在今天的槍擊事件中身亡，但未透露其身份。他另表示，目前關於這起事件的詳情仍有限。

中槍身亡男子的父母證實，死者為加護病房護理師普雷蒂（Alex Pretti）。根據聯邦官員說法，開槍的是一名有8年資歷的美國邊境巡邏隊（USBP）成員。

這是本月明尼阿波利斯發生的第三起涉及聯邦執法人員的槍擊案，也是第二起死亡事件。該市已多次爆發示威抗議。

