3周內2死…美明尼阿波利斯移民官射殺民眾 再掀爭議

中央社／ 明尼阿波利斯24日綜合外電報導

美國聯邦移民執法官員今天在明尼蘇達州明尼阿波利斯開槍擊斃一名男子，這是該市近期第二起平民遭開槍身亡事件，引發州政府官員強烈不滿和新一波抗議。

不到3周前，移民暨海關執法局（ICE）在掃蕩非法移民行動中，擊斃育有3名子女的37歲母親古德（Renee Good）。

美國國土安全部表示，今天在明尼阿波利斯（Minneapolis）遭聯邦探員開槍擊斃的一名男子持9mm半自動手槍接近美國邊境巡邏隊（USBP）官員，並在警方試圖解除其武裝時「激烈反抗」。

不過，明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）痛批這起槍擊事件「令人震驚」，並要求由州政府主導調查。

先前美聯社報導，中槍身亡的這名男子現年51歲，不過根據明尼阿波利斯警察局長奧哈拉（BrianO'Hara），該名男子是37歲的當地居民，據信為美國公民。

奧哈拉並未透露這名男子的姓名，只表示對方是合法持槍人，且沒有犯罪紀錄。

法新社報導，槍擊事件後，國土安全部在社群媒體X平台表示：「探員擔心自身性命及其他同僚的生命安全，因此開槍防禦。現場醫護人員立即對該名男子進行急救，但他在現場被宣告死亡。」

社群媒體上流傳且隨後經官方證實的一段影片顯示，數名執法人員（其中至少一人身穿標有「POLICE」字樣的背心）包圍倒地男子並多次毆打，現場傳出多聲槍響。

明尼阿波利斯市長佛雷（Jacob Frey）絲毫不留情面，敦促總統川普（Donald Trump）終止聯邦移民掃蕩行動，因為這項行動已多次引發激烈示威。

奧哈拉表示，槍擊事件後現場一度陷入「高度危險」局面，並呼籲民眾避免前往該區域。

隨著人群不斷聚集，並有民眾以大型垃圾桶架設路障，阻塞現場，警方宣告抗議活動屬於非法集會，並施放催淚瓦斯。

自1月7日以來，抗議者每天都在以明尼阿波利斯（Minneapolis）和聖保羅（St. Paul）合稱的雙子城（Twin Cities）集會。當天，育有3名子女的37歲母親古德遭到一名移民暨海關執法局（ICE）執法人員羅斯（Jonathan Ross）開槍擊斃。羅斯至今未被停職或起訴。

本周，探員欲逮捕一名男子的同時，也拘留其5歲兒子，再度引爆群眾怒火。

