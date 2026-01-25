冬季風暴 考驗全美電網

超強冬季風暴周末襲擊美國各地，不僅導致陸上和空中交通大亂，更威脅將造成廣大範圍地區停電，全美電網準備迎接壓力測試。

彭博資訊報導，這場風暴影響範圍預計將綿延近2,400公里，帶給多座美國大城市狂風暴雪和嚴重結冰。前聯邦緊急事務管理署署長克莉絲威爾表示，將近有2億名民眾位在這套天氣系統的路徑上，範圍十分巨大。

航空公司周末已取消逾6,200架班機，美國國鐵（Amtrak）也取消數十班班次。紐約大都會運輸署敦促民眾避免不必要外出，並警告地鐵、公車和通勤鐵路可能停駛。

德州即將面臨近五年來最大壓力測試，州長艾伯特已對州內多數郡發布災難聲明。電力供應也可能受到影響，因為從24日開始至26日下午為止，風力將會持續微弱，降低風力發電輸出。最大挑戰可能會發生在27日上午，此時電力供需將最為緊俏。

管理從五大湖區到墨西哥灣沿岸逾4,500萬居民電網的中陸獨立系統營運商（MISO），24日上午對北部和中部電網發布「第二級緊急狀態」，公開呼籲民眾節能，並實施緊急需求管制。