不喜歡川普？歐洲遊客赴美人數下滑 開酸：寧願把錢花在其他地方

由於政治氛圍和購買力等因素，赴美國觀光的法國遊客人數在2025年減少7%。法國旅遊業者認為價格高漲是原因之一，也有業者代表指出存在「（美國總統）川普效應」。

世界報（Le Monde）報導，專門經營美洲行程的法國旅行社AmériGo表示，包含大峽谷的美國西部觀光行程5年前的費用約每人3000歐元（約新台幣11萬元），但由於通貨膨脹、物價飛漲，如今至少要花5500歐元，「美國對法國人來說已成一個昂貴目的地」，遊客自然減少。

旅遊業人士認為，除了價格因素，川普（Donald Trump）一年來對歐洲的政策和政治氛圍也打消部分遊客赴美的意願，另有些人因為美國「電子旅行授權系統」（ESTA）的新要求而卻步。按照新的要求，申請人須提供5年內的社群媒體活動紀錄等資料。

報導指出，透過旅行社安排旅遊行程只占所有赴美旅行的一部分，但也反映法國遊客一年來對美國的興趣呈下滑趨勢。

根據美國國家旅遊辦公室（National Travel and Tourism Office）統計，2025年前10個月赴美的法國人減少7%，德國人減少12%，墨西哥人減少9%，加拿大人驟減22%。

費加洛報（Le Figaro）報導，法國旅遊業者協會（Seto）數據也顯示，法國赴美團體行程訂單從2024年11月到2025年10月下滑14.6%；單以2025年12月底數據來看，2026年夏季行程預訂量甚至暴跌29%以上。

協會主席卡哈戴克（Patrice Caradec）說：「無可否認，川普效應確實存在。」

世界旅遊觀光協會（World Travel and Tourism Council）也估計，在全球旅遊業成長之際，美國2025年的外國遊客數下滑6%。據協會臨時執行長格瓦拉（Gloria Guevara）觀察，與美國反移民政策相關的憂慮促使一些遊客選擇去歐洲或日本。

一名讀者在報導下方留言說，他自從川普第一次當選後就沒再踏上美國領土，寧可把錢花在別的地方。

但也有人指出，美國不是只有川普及其支持者，美國人民不應承受網路上蔓延的仇恨，這些反美言論反而更令人想親自去當地觀察。

美國與法國近期關係緊繃。川普企圖取得丹麥自治領地格陵蘭島的控制權，法國等歐洲多國表態反對，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）還呼籲北大西洋公約組織（NATO）在格陵蘭舉行軍事演習。

川普則揚言對這些歐洲國家課徵額外關稅，但本週稍早在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）撤回此一威脅。

此外，川普邀請法國加入他倡議的「和平理事會」（Board of Peace），但馬克宏不願參加，川普威脅要對法國葡萄酒和香檳課徵200%的關稅，還說反正馬克宏「很快就要下台」。

馬克宏在世界經濟論壇發表演說時，指責美國的競爭企圖削弱及支配歐洲。他也敦促歐盟國家準備動用經貿「反脅迫工具」來應對美國的關稅威脅。

川普近日還說，他在藥品價格問題上向馬克宏施壓，聲稱馬克宏讓步；但法國總統府艾里賽宮（Elysée）隨後透過社群平台X官方帳號聲明，馬克宏不負責訂定藥價，法國藥價也一直保持穩定。貼文附上川普的動態圖片，打上「假新聞」（fake news）字樣。