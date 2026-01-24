快訊

富邦金接班人移民美國 蔡明興親揭移民原因：孫子是天才兒童

21秒監視器畫面曝！三立採訪車闖紅燈釀禍 路人「停下腳步」救回一命

道歉了！北捷解釋「希望」別用行動電源 並非「禁用」

冬季風暴襲美 多州宣布緊急狀態8000多架航班取消

中央社／ 達拉斯23日綜合外電報導

美國正面臨1場重大冬季風暴來襲，預料將對全國許多地區造成重大破壞，並可能導致數日停電及主要道路交通打結。全美有8000多架原定本週末起飛的航班已遭到取消。

美聯社報導，從美國西南部的新墨西哥州到東北部的新英格蘭地區，約有1億4000萬人處於這場冬季風暴的預警範圍內。

美國國家氣象局（National Weather Service）的預報警告有大範圍大雪，從德州東部到北卡羅來納州的上空有一道災難性降雪帶。

預報人員還說，這場冬季風暴造成的破壞可能會與颶風不相上下，尤其是在受冰雪嚴重打擊的地區。

截至今天晚間，風暴邊緣已為德州部分地區帶來凍雨和雨夾雪（sleet），奧克拉荷馬州則降下雪和雨夾雪。

根據預報，這場風暴在席捲美國南部後將轉往東北部，從華盛頓、紐約到波士頓預估將降雪達約30公分。

美國有10餘州的州長已預先就惡劣天候發出警告，宣布進入緊急狀態或強烈要求民眾待在家中。

德州州長艾波特（Greg Abbott）在社群媒體平台X發文表示，德州運輸局正在對道路進行預先處理，他並呼籲居民「盡可能待在家裡」。

根據航班追蹤網站FlightAware的資料，全美今天有3400多架航班延誤或取消，明天則有5000多架航班被取消。

美國

延伸閱讀

周日回暖別錯過！下周「冷暖乾濕反覆橫跳」 低溫下探12度

過去22年僅1例…球黴菌症短短3年暴增12例 與半導體赴美高度重疊

全美嚴陣以待強烈冬季風暴來襲 部分地區體感溫度恐達零下45度

凍雨威脅全國電網 恐造成停電、停暖 多州發預警

相關新聞

川普怎麼變成這樣？前白宮OMB首席經濟學家：好懷念川普1.0

近幾周來，美國總統川普頻頻拋出干預市場的想法，讓許多支持者感到錯愕。川普第一任的白宮管理與預算辦公室（OMB）首席經濟學...

全美嚴陣以待強烈冬季風暴來襲 部分地區體感溫度恐達零下45度

美國正面臨一場強烈的冬季風暴來襲，從新墨西哥州一路延伸至南、北卡羅來納州，數百萬名民眾嚴陣以待，並於23日趕在最後一刻湧...

冰風暴襲全美逾20州 超過2億人陷風雪警報、防大停電

被國家氣象局形容為「規模及強度都異常龐大」的大型冬季風暴23日襲擊20餘州、給德州到新英格蘭地區約半數美國人口，帶來冰雪...

冰雪暴襲擊…航空交通大亂 周六取消2400國內航班

強烈冰雪暴襲擊美東南部以及南部平原地區(Southern Plains)，導致航空交通大亂，預估24日至少有2400架國...

凍雨威脅全國電網 恐造成停電、停暖 多州發預警

中西部及東部地區本周末面臨嚴重冬季風暴，由於2021年冬季風暴「烏里」(Uri) 帶來的傷亡破壞仍記憶猶新，民眾不敢怠慢...

要工作才能領糧食券！新規2月1日上路 符豁免者要提申請

伊利諾州庫克郡衛生官員警告，若未來數月內將有數十萬名居民失去全美規模最大的低收入家庭食品補助計畫之一，恐對公共健康造成連...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。