快訊

富邦金接班人移民美國 蔡明興親揭移民原因：孫子是天才兒童

21秒監視器畫面曝！三立採訪車闖紅燈釀禍 路人「停下腳步」救回一命

道歉了！北捷解釋「希望」別用行動電源 並非「禁用」

聽新聞
0:00 / 0:00

川普怎麼變成這樣？前白宮OMB首席經濟學家：好懷念川普1.0

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

近幾周來，美國總統川普頻頻拋出干預市場的想法，讓許多支持者感到錯愕。川普第一任的白宮管理與預算辦公室（OMB）首席經濟學家金恩就表示，川普1.0讓人好懷念！

金恩投書華盛頓郵報說，川普1.0政府在負擔能力方面之所以成功，是因為供應面改革有成，那必須信賴自由市場運作。他指出，川普第一任推行法規鬆綁、提高國內能源生產、實施減稅，並且促進降價競爭，都證明效果斐然。

令他感慨的是，過去數周來，卻見到川普2.0拋出疑似抄襲民主黨政策的構想。例如，對信用卡利率訂上限、禁止投資大戶購買獨戶住宅等。

金恩指出，對信用卡費進行價格控制，聽起來或許能贏得廣大民心；但數十年來的例證顯示，這種行動勢必會導致民眾更難取得信用貸款，尤其是低收入戶和信用風險高的借款人。

至於禁止機構投資人購買獨戶住宅，則會導致流入住宅市場的資本縮減、供應萎縮，最後結果就是加重租屋或購屋者的成本負擔。要改善住宅負擔能力，治本之道是要興建更多房屋，而不是限制誰能提供資金。

金恩表示，川普1.0證明，由市場驅動的解決之道確實可行，川普2.0若要重拾美國的負擔能力與經濟成長，回歸那些原則才是正途。

川普 美國

延伸閱讀

美國國防戰略未提台灣 學者：美中經貿、關稅較台海議題優先

總統還是鍵盤俠？ 川普怒發80帖 中網：川寶精力旺盛

白宮吹捧過頭 川普牽企鵝漫步格陵蘭合成圖鬧大笑話

川普嘲諷盟軍「躲後方」 兩度赴阿富汗作戰的哈利發聲了

相關新聞

川普怎麼變成這樣？前白宮OMB首席經濟學家：好懷念川普1.0

近幾周來，美國總統川普頻頻拋出干預市場的想法，讓許多支持者感到錯愕。川普第一任的白宮管理與預算辦公室（OMB）首席經濟學...

全美嚴陣以待強烈冬季風暴來襲 部分地區體感溫度恐達零下45度

美國正面臨一場強烈的冬季風暴來襲，從新墨西哥州一路延伸至南、北卡羅來納州，數百萬名民眾嚴陣以待，並於23日趕在最後一刻湧...

冰風暴襲全美逾20州 超過2億人陷風雪警報、防大停電

被國家氣象局形容為「規模及強度都異常龐大」的大型冬季風暴23日襲擊20餘州、給德州到新英格蘭地區約半數美國人口，帶來冰雪...

冰雪暴襲擊…航空交通大亂 周六取消2400國內航班

強烈冰雪暴襲擊美東南部以及南部平原地區(Southern Plains)，導致航空交通大亂，預估24日至少有2400架國...

凍雨威脅全國電網 恐造成停電、停暖 多州發預警

中西部及東部地區本周末面臨嚴重冬季風暴，由於2021年冬季風暴「烏里」(Uri) 帶來的傷亡破壞仍記憶猶新，民眾不敢怠慢...

要工作才能領糧食券！新規2月1日上路 符豁免者要提申請

伊利諾州庫克郡衛生官員警告，若未來數月內將有數十萬名居民失去全美規模最大的低收入家庭食品補助計畫之一，恐對公共健康造成連...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。