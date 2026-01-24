川普怎麼變成這樣？前白宮OMB首席經濟學家：好懷念川普1.0

近幾周來，美國總統川普頻頻拋出干預市場的想法，讓許多支持者感到錯愕。川普第一任的白宮管理與預算辦公室（OMB）首席經濟學家金恩就表示，川普1.0讓人好懷念！

金恩投書華盛頓郵報說，川普1.0政府在負擔能力方面之所以成功，是因為供應面改革有成，那必須信賴自由市場運作。他指出，川普第一任推行法規鬆綁、提高國內能源生產、實施減稅，並且促進降價競爭，都證明效果斐然。

令他感慨的是，過去數周來，卻見到川普2.0拋出疑似抄襲民主黨政策的構想。例如，對信用卡利率訂上限、禁止投資大戶購買獨戶住宅等。

金恩指出，對信用卡費進行價格控制，聽起來或許能贏得廣大民心；但數十年來的例證顯示，這種行動勢必會導致民眾更難取得信用貸款，尤其是低收入戶和信用風險高的借款人。

至於禁止機構投資人購買獨戶住宅，則會導致流入住宅市場的資本縮減、供應萎縮，最後結果就是加重租屋或購屋者的成本負擔。要改善住宅負擔能力，治本之道是要興建更多房屋，而不是限制誰能提供資金。

金恩表示，川普1.0證明，由市場驅動的解決之道確實可行，川普2.0若要重拾美國的負擔能力與經濟成長，回歸那些原則才是正途。