不再視中國威脅為優先要務 川普2.0國防戰略大轉向

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
五角大廈23日晚間公布川普政府2.0國防戰略。路透

五角大廈23日晚間公布川普政府2.0國防戰略，將美國本土與西半球列為優先重點，與過去幾屆政府視對付中國威脅為迫切要務對比鮮明。美媒POLITICO稱這是震撼的政策轉向。

政治新聞網POLITICO指出，這份最新版「國防戰略」（National Defense Strategy,NDS）不再將「對抗中國」作為最核心焦點，與美國總統川普自己第一任內時的版本相較也截然不同。最新版的報告反而指責歷任政府忽視美國自身利益，危及美軍進出巴拿馬運河與格陵蘭的能力。

這份國防戰略呼籲應更關注美國民眾的「實際利益」，揚棄「宏大卻空泛的戰略構想」。

有別於去年12月公布「國家安全戰略」（NSS）時大篇幅抨擊歐洲傳統盟國，這回國防戰略並未將重心放在歐洲，也沒再形容歐洲為「文明正衰落的地區」，但報告仍強調本屆政府的認知是歐洲重要性正下降。

這份國防戰略稱「儘管歐洲仍然重要，但他們在全球經濟實力中所占的比重正在縮小，且持續下降」「雖然我們現在、未來仍會參與歐洲事務，但我們必須、也將會優先保衛美國本土並嚇阻中國」。

川普2.0國防戰略延宕數月才正式出爐。POLITICO去年9月披露，報告草案很早就送至戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）桌上，但由於政府內部對如何描述中國對美國所構成威脅的意見分歧，且時值與中國貿易談判之際，報告因而被擱置。

今天公布的國防戰略指出，美國不應再「放棄對西半球關鍵地區的控制權或影響力」不過報告對五角大廈將如何實現此一目標著墨不多。

2018年發布的川普1.0版國防戰略，當時將中國列為對美國安全的頭號威脅；拜登政府2022年公布的國防戰略也延續這一觀點。

然而這回2026年川普2.0版國防戰略轉而強調，美國將持續與中國進行外交接觸（呼應去年12月五角大廈2025年中國軍力報告），同時在太平洋地區「建立強而有力的拒止防禦」以嚇阻潛在的戰爭。但報告未具體說明五角大廈可能會向當地部署哪些部隊與裝備。

報告雖仍提及來自俄羅斯、伊朗與北韓的威脅，但對這些重要性的描述明顯不如過去版本所呈現的強度。

