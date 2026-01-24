賭盤顯示李德接任Fed主席的勝率領先

快訊

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
Rick Rieder, BlackRock's Chief Investment Officer of Global Fixed Income, is interviewed on the floor of the New York Stock Exchange, Monday, Jan. 12, 2026. (AP Photo/Richard Drew)【作者：美國聯合通訊社，日期：2026-01-12，數位典藏序號：20260113045353034】
美國聯準會（Fed）下任主席競逐賽戰況出現最新轉折，Polymarket賭盤顯示貝萊德集團全球固定所得投資長李德的勝率衝到47%，在4位候選人中一馬當先，從本周初時的6%勝率疾速躍進。

財政部官員最近放出口風，提到李德與另一位候選人Fed前理事華許可能勝出。李德是金融市場老將，2009年加入貝萊德集團，之前曾在雷曼兄弟公司任職達20年。

川普表示，「在不遠的未來」將宣布人選；白宮發言人狄賽表示，「在總統宣布之前，任何有關Fed主席提名過程的報導皆屬毫依據的猜測」。

李德本周稍早接受CNBC電視台訪問時表示，在Fed最近降息之後，利率水準「若要提振房市，仍然太高」。川普形容李德在這次訪問中的表現令人「印象非常深刻」。

