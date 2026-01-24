賭盤顯示李德接任Fed主席的勝率領先
美國聯準會（Fed）下任主席競逐賽戰況出現最新轉折，Polymarket賭盤顯示貝萊德集團全球固定所得投資長李德的勝率衝到47%，在4位候選人中一馬當先，從本周初時的6%勝率疾速躍進。
財政部官員最近放出口風，提到李德與另一位候選人Fed前理事華許可能勝出。李德是金融市場老將，2009年加入貝萊德集團，之前曾在雷曼兄弟公司任職達20年。
川普表示，「在不遠的未來」將宣布人選；白宮發言人狄賽表示，「在總統宣布之前，任何有關Fed主席提名過程的報導皆屬毫依據的猜測」。
李德本周稍早接受CNBC電視台訪問時表示，在Fed最近降息之後，利率水準「若要提振房市，仍然太高」。川普形容李德在這次訪問中的表現令人「印象非常深刻」。
