暗示削減駐韓美軍？美新版國防戰略：南韓可扛起威嚇北韓主要責任

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
國防部長赫塞斯（左）和國防部政策次長柯伯吉（右）。資料照片。路透
國防部長赫塞斯（左）和國防部政策次長柯伯吉（右）。資料照片。路透

美國五角大廈23日晚間低調公布非機密版最新《國防戰略》（NDS），將本土防衛列為首要任務，優先順序高於印太地區，並要求盟友為自身防衛承擔更多責任。內文也指出，南韓有能力在美國「關鍵但較為有限」的支持下，承擔起威嚇北韓威脅的「主要」責任。這番暗示削減駐韓美軍的用詞，勢必引發首爾關切。

韓聯社報導，美國國防部在NDS中也指出，這項「責任平衡」的轉變，符合美方更新駐韓美軍態勢的利益，因為華府正尋求推動韓美同盟「現代化」，好讓自己更聚焦於首要戰略對手中國日益增長的威脅。

儘管最新版NDS將北韓描述為對南韓構成「直接軍事威脅」，且北韓核武部隊對美國本土構成「明確且現存」的核子打擊危險，仍要求首爾在自身防衛中扮演主要角色。文件指出：「憑藉強大的軍隊、高額國防支出的支持、穩健的國防工業，以及義務兵役制度，南韓有能力在美國關鍵但較為有限的支持下，承擔起威嚇北韓的主要責任。」

文件補充指出：「鑑於南韓面臨來自北韓直接且明確的威脅，其亦具備這樣做的意願。」文件並表示，透過轉變安全責任的平衡，盟友可確保建立一種「更強大且更互利」的同盟關係，並使其「更符合美國的國防優先事項」。

NDS進一步指出，五角大廈嚴肅看待日益升高的北韓威脅，同時重申川普政府要求盟友及夥伴增加「負擔分擔」的主張，並稱北韓許多大規模常規部隊雖已老舊或維護不良，但仍對同為美國條約盟友的南韓與日本構成直接軍事威脅，「南韓必須對北韓入侵的威脅保持警惕。」

韓聯社指出，美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）負責主導新版NDS的起草工作，將於25日至27日訪問南韓，與南韓外交及國安部門官員探討韓美同盟現代化事宜，南韓增加國防開支、戰時作戰指揮權移交進程，以及南韓建造核動力潛艦等議題，預料將成為此行重點。結束訪韓行程後。柯伯吉將接著訪問日本。

