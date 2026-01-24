美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊中

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
明尼蘇達州明尼阿波利斯15日舉行反對移民和海關執法局（ICE）的抗議活動時，美國海關暨邊境保護局指揮官博維諾（中）站在其他聯邦探員之間。法新社
明尼蘇達州明尼阿波利斯15日舉行反對移民和海關執法局（ICE）的抗議活動時，美國海關暨邊境保護局指揮官博維諾（中）站在其他聯邦探員之間。法新社

美國邊境巡邏隊資深官員博維諾（Gregory Bovino）近期在全美各地率隊執行激進的移民執法行動，而他所穿著的一件大衣，則引起德國媒體側目，一些評論員表示，這樣的造型風格令人聯想到法西斯美學。

衛報報導，在明尼阿波利斯的突襲行動中，博維諾因穿著一件配有黃銅鈕扣、長及小腿的橄欖綠大衣，逐漸成為高度可辨識的人物。這件大衣與多數聯邦執法人員常見的作訓服或防彈衣形成鮮明對比。德國明鏡周刊在一則影像專題中指出，搭配他修剪得極短的髮型，博維諾的整體外型令人聯想到納粹軍官。

明鏡周刊作家法蘭克（Arno Frank）在另一篇文章中指出，他所描述的美國「威權介入」仍在形塑一種「獨特的美學」。他寫道：「因此，也難怪像博維諾這樣的人物，會轉而借用那些經得起時間考驗的範本。」

他認為，當其他聯邦探員看起來只是穿著「手邊現成的裝備」時，博維諾卻「從這群粗魯的暴力群體中格外醒目，就像一名優雅的黨衛軍（SS）軍官，站在喧鬧的衝鋒隊（SA）暴徒之中一樣」。他還指出，那一頭俐落的削邊髮型也恰到好處，「距離完美的角色扮演只差一副單片眼鏡」。

南德意志報也發表類似評論，指出：「其他國家也有這類大衣，但博維諾的裝扮更完整地呈現了納粹形象：緊貼頭皮的短髮，彷彿他拿著衝鋒隊領袖羅姆的照片去找理髮師一樣。」

該報並諷刺地補充，他一身裝扮的畫龍點睛之處，在於「領尖帶有徽章的黑襯衫，以及或許最為張揚的配件：一條由斜跨肩上的皮帶固定的斜肩武裝帶，這原本是歷史上軍官制服的配件，如今卻主要出現在BDSM場景中」。

博維諾在接受採訪時否認自己有意傳達任何納粹或法西斯意涵，並表示這件大衣已持有多年。美國海關暨邊境保護局（CBP）未立即回應媒體詢問。

美國 移民

