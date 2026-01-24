美新版國防戰略低調出爐 本土防衛優先、提及台灣次數從4降至0

美國五角大廈23日公布非機密版《國防戰略》（NDS），將本土防衛列為首要任務，其優先順序高於印太地區，並似乎預示未來可能削減駐歐洲及駐南韓的美軍兵力，但否認正朝「孤立主義」方向發展，同時呼籲盟友分擔更多責任，並增加對國防工業基礎的投資。

軍聞網站Breaking Defense報導，NDS闡述國防部將如何遵循《國家安全戰略》（NSS）的指導，依法至少每四年檢討一次，通常會在新政府上任後一至二年內發布一版，作為該任期的總體國防指導原則。然而，與過往不同的是，國防部此次發布方式相當低調，在整個美國東岸關注即將來臨的重大暴風雪之際，於周五晚間接近7時、事前毫無預告地以電子郵件發送文件，且未如慣例附上國防部長赫塞斯發表宣告時常見的錄影演講。

川普第一任期於2018年發布的NDS強調中俄並重，拜登政府在2022年的版本則直指中國是美國最大的安全挑戰。2026年版NDS發布前數周，白宮於2025年12月依慣例先行公布最新版NSS，將美國的戰略注意力比過去數十年更加集中於自身所屬的西半球。

依最新版NDS排列，五角大廈的四大優先事項為：一、保衛美國本土；二、在印太地區「透過實力而非對抗」威懾中國；三、要求美國盟友及合作夥伴分擔更多責任；四、「強力驅動」美國國防工業基礎。

2022年版與2026版之間存在明顯的政治差異，如「拜登總統」在2022版僅出現兩次；相較之下，在頁數較少的2026年版中，「川普總統」卻出現了47次。此外，2022版四度提到台灣，指出中國破壞美國在印太區域的盟友和安全夥伴關係，運用其逐步增加的經濟、軍事力量來脅迫鄰國；中方對台灣增加言詞挑釁和威脅行動，破壞局勢穩定，製造誤判風險並威脅台海和平。2026版文件對「台灣」隻字未提。

2026年版NDS在中華人民共和國一節指出，無論以何種標準衡量，中國都已僅次於美國，成為全球實力第二強大的國家，並且是自19世紀以來、相對於美國而言實力最強的對手。此外，儘管中國面臨顯著的內部經濟、人口與社會挑戰，但整體實力事實上仍在持續增長。

正如NSS所指出，印太地區不久後將占全球經濟總量的一半以上。因此，美國人民的安全、自由與繁榮，將直接取決於美國是否能以實力地位在印太地區進行貿易與參與。如果中國，或任何其他國家，主宰了這個廣闊且關鍵的地區，便可能實質否決美國進入全球經濟重心的權利，並對美國的長期經濟前景造成影響，包括再工業化的能力。

這也是NSS要求國防部在印太地區維持有利軍事力量平衡的原因，其目的並非為了統治、羞辱或扼殺中國。相反地，這項目標更加聚焦且務實：確保中國或任何其他國家，無法主宰美國及其盟友。在俄羅斯一節中亦寫道，儘管美國現在及未來仍將持續參與歐洲事務，但美方必須、也將優先捍衛美國本土，並威懾中國。

根據Breaking Defense轉述，最新版NDS強調：「川普總統已明確表示，他希望印太地區能實現正當的和平，在貿易公開且公平流動的情況下，所有人都能繁榮發展，且我們的利益受到尊重。國防部將運用這些接觸與互動，協助向中國當局傳達這一願景與意圖，同時也將透過自身行為，展現我們真誠希望實現並維持這樣一個和平且繁榮未來的立場。」

不過，美國仍將尋求沿著第一島鏈「建立、部署並維持強大的拒止防禦」，並將「與該地區的盟友與合作夥伴密切合作，激勵並賦予其能力，為集體防禦承擔更多責任，特別是在與有效拒止防禦相關的層面」。文件強調，透過這些努力，美方將清楚表明，任何針對美國利益的侵略企圖都將以失敗告終，因此從一開始就不值得嘗試。