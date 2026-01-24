快訊

北捷進站禁用行動電源 新北捷、中捷不跟進

大雨特報 吳德榮：今起晴朗穩定 下周二變天北東再轉濕冷

就任海基會董事長 蘇嘉全：兩岸沒有對話不能解決的事

川普強硬移民政策引反彈 明尼蘇達州爆發大規模示威

中央社／ 明尼阿波利斯23日綜合外電報導

為抗議美國總統川普在明尼阿波利斯與聖保羅「雙子城」部署數千名移民執法人員，明尼蘇達州今天出現大規模示威與罷工。警方在明尼阿波利斯-聖保羅國際機場逮捕百名神職人員，他們當時跪在路上吟唱聖歌和祈禱。

路透社報導，這場抗議行動是名為「ICE OUT！」行動的一部分。主辦單位與參與者表示，明尼蘇達州有數十家企業當天歇業，勞工走上街頭參與抗議與遊行。

在此之前，川普政府高階官員呼籲與地方民主黨領袖合作，以緩和美國移民暨海關執法局（ICE）人員與反對川普強硬移民政策抗議者之間的衝突。

嚴寒天氣下，在市中心下午集會登場前有數百名抗議者先行前往主要機場。主辦單位表示，他們訴求之一包括追究本月遭探員開槍致死的美國公民古德（Renee Good）的法律責任。

無視警方要求清空道路的命令，警方隨後進行逮捕，並以束帶綁住數十名未作抵抗的示威者，將他們押上巴士。

路透社記者目擊多起逮捕行動，主辦單位表示，約有100名神職人員遭到逮捕。

根據主辦單位與參與者表示，全州多家酒吧、餐廳與商店當天暫停營業。許多在明尼阿波利斯的上班族前往市中心參與集會遊行。市長佛雷（Jacob Frey）與其他民主黨人將聯邦政府的行動形容為「入侵」，這場活動被主辦方視為迄今對聯邦政府擴大執法最強烈的反對聲浪。

川普發動這波在明尼蘇達州的打擊行動，部分原因是針對索馬利裔社群部分人士的詐欺指控。他曾稱索馬利移民為「垃圾」，並表示將把他們驅逐出境。

當地居民對此表達強烈憤怒，日夜在街頭以哨聲與樂器製造聲響抗議。部分探員與示威者互相叫罵，執法人員曾使用催淚瓦斯與震撼彈驅散人群。

明尼蘇達州擁有多家名列「財星雜誌」（Fortune）500大企業，多數總部設在明尼阿波利斯一帶，但至今對移民突襲行動保持沉默。

移民 川普 美國公民

延伸閱讀

川普政策引發動盪推升避險需求 銀價每盎司破100美元

歐洲富豪擬降低對美投資

川普威脅Fed獨立性、投資者撤出美債美元 金屬狂熱 金價衝5,000美元

川普態度轉彎關鍵？ 這副墨鏡成達沃斯最熱話題…還帶動製造商股價飆

相關新聞

美方稱對中達良好「平衡」 川普宣布4月訪中、與習近平關係良好

美國總統川普22日表示，將於4月訪問中國，而中國大陸國家主席習近平則預計於2026年底訪問美國。川普在空軍一號上受訪時說...

佛州街友倒路邊被關心竟丟番茄醬攻擊好心人 法院最重可判5年

美國佛州一名街友因為丟番茄醬包，接下來可能要吃上5年牢飯。原來這名街友倒在路邊，引來好心路人上前查看卻被丟醬包攻擊，街友隨即遭到逮捕。由於該街友之前就有其他案底，這次的攻擊雖然不嚴重，卻因前科「升級」，最高要面臨5年有期徒刑。

美副總統范斯訪明尼阿波利斯 再為ICE辯護：支持掃蕩移民

美國副總統范斯（JD Vance）今天為主導明尼阿波利斯強硬掃蕩移民行動的數千名聯邦幹員辯護，並聲稱街頭混亂應歸咎於「極...

美國移民大掃蕩…5歲童與父親一同被拘留 范斯反問：不然讓他凍死？

美國明尼蘇達州已成為聯邦移民掃蕩行動的主要目標，移民執法單位過去六周內已在當地執行約3000次逮捕行動，其中包括一名從幼...

去年美35城市凶殺案驟降21% 創歷史新低 減少922件

獨立智庫機構「刑事司法委員會」(Council on Criminal Justice)22日公布最新報告，全美35個城...

ICE明州逮捕5歲童 要他「當誘餌」敲門確認有無其他人在家

明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校(Columbia Heights Public Schools)表示，美國移民及海關執法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。