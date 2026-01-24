川普強硬移民政策引反彈 明尼蘇達州爆發大規模示威

為抗議美國總統川普在明尼阿波利斯與聖保羅「雙子城」部署數千名移民執法人員，明尼蘇達州今天出現大規模示威與罷工。警方在明尼阿波利斯-聖保羅國際機場逮捕百名神職人員，他們當時跪在路上吟唱聖歌和祈禱。

路透社報導，這場抗議行動是名為「ICE OUT！」行動的一部分。主辦單位與參與者表示，明尼蘇達州有數十家企業當天歇業，勞工走上街頭參與抗議與遊行。

在此之前，川普政府高階官員呼籲與地方民主黨領袖合作，以緩和美國移民暨海關執法局（ICE）人員與反對川普強硬移民政策抗議者之間的衝突。

嚴寒天氣下，在市中心下午集會登場前有數百名抗議者先行前往主要機場。主辦單位表示，他們訴求之一包括追究本月遭探員開槍致死的美國公民古德（Renee Good）的法律責任。

無視警方要求清空道路的命令，警方隨後進行逮捕，並以束帶綁住數十名未作抵抗的示威者，將他們押上巴士。

路透社記者目擊多起逮捕行動，主辦單位表示，約有100名神職人員遭到逮捕。

根據主辦單位與參與者表示，全州多家酒吧、餐廳與商店當天暫停營業。許多在明尼阿波利斯的上班族前往市中心參與集會遊行。市長佛雷（Jacob Frey）與其他民主黨人將聯邦政府的行動形容為「入侵」，這場活動被主辦方視為迄今對聯邦政府擴大執法最強烈的反對聲浪。

川普發動這波在明尼蘇達州的打擊行動，部分原因是針對索馬利裔社群部分人士的詐欺指控。他曾稱索馬利移民為「垃圾」，並表示將把他們驅逐出境。

當地居民對此表達強烈憤怒，日夜在街頭以哨聲與樂器製造聲響抗議。部分探員與示威者互相叫罵，執法人員曾使用催淚瓦斯與震撼彈驅散人群。

明尼蘇達州擁有多家名列「財星雜誌」（Fortune）500大企業，多數總部設在明尼阿波利斯一帶，但至今對移民突襲行動保持沉默。