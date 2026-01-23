觀察：「讓美國再次偉大」運動對進步白人女性升高攻勢

快訊

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

美國總統川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動一貫地將進步派白人女性當成箭靶，不過近幾週針對這一族群的攻擊有變本加厲趨勢。

法新社報導，37歲美國女性古德（Renee Good）日前在明尼蘇達州抗議川普在當地掃蕩移民時，遭聯邦探員擊斃。這起死亡事件引發多位保守派評論員對她嚴厲批判。

廣播主持人艾瑞克森（Erick Erickson）以「富裕白人女性都市自由派」（Affluent White Female UrbanLiberal）這個詞的首字母縮寫AWFUL形容古德，暗指她「可怕」。

右派喜劇演員文森奧沙那（Vincent Oshana）則在社群平台X寫道：「白人自由派女性是國家的毒瘤，她們沒有真正的困擾，只是感到無聊，於是插手幫人打抱不平。」他還說：「她們只是在刷存在感。」

專欄作家馬卡斯（David Marcus）則帶著嘲諷口吻，將像古德這樣抗議川普移民政策的女性倡議人士稱為「有組織的葡萄酒媽媽幫」（organized gangs ofwine moms）。

這些攻擊正值美國右派發動雙重攻勢之際：一方面以現代女性主義為目標，同時再次提倡男子氣概。一些右派人士，特別是基督教民族主義者，長年呼籲重新檢視女性在現代社會的角色，甚至主張廢除憲法保障的投票權。

川普政府也持續試圖塑造陽剛形象，經常發布與士兵做伏地挺身影片的戰爭部長赫格塞斯（PeteHegseth）尤為典型。衛生部長小羅勃甘迺迪（RobertF. Kennedy Jr.）最近還引述另一名官員說法，表示70歲以上年齡層的睪固酮水平，沒見過有人比川普更高。

加州大學洛杉磯分校性別研究教授威廉斯（JulietWilliams）指出，這類評論是典型父權世界觀，要求男性「將自己視為天生優越」。在這套意識形態下，「對白人自由派女性的厭惡其實是必須的」，因為她們挑戰了基督教右派的信念。

川普 美國 移民

