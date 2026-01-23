佛州街友倒路邊被關心竟丟番茄醬攻擊好心人 法院最重可判5年

美國佛州一名街友因為丟番茄醬包，接下來可能要吃上5年牢飯。原來這名街友倒在路邊，引來好心路人上前查看卻被丟醬包攻擊，街友隨即遭到逮捕。由於該街友之前就有其他案底，這次的攻擊雖然不嚴重，卻因前科「升級」，最高要面臨5年有期徒刑。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，1月20日，28歲男子西蒙斯（Austin Simmons）倒臥在佛州聖彼得堡公車轉運站，一名好心路人上前關心，想確認他是否安好，這時西蒙斯突然驚醒，情緒失控，開始朝路人逼近攻擊。

警方指出，西蒙斯靠近被害人以後，把一包已經打開的番茄醬包丟向對方。這起「攻擊」沒有造成任何傷害，只是在被害人衣服上留下兩處污漬，西蒙斯卻要為此付出昂貴代價。

原來，西蒙斯在2019年曾有傷害罪前科，雖然相關文件並未列出當年犯案細節，但根據佛州法律，有前科的嫌犯再犯將加重懲罰，這次的「丟醬包」事件被升級為三級重罪，還被控傷害罪，西蒙斯可能最高要被關5年。

西蒙斯在被警方逮捕後辯稱，說自己只是想「把番茄醬包給對方」，不過警方不接受他的說法，依然將其逮捕。除此之外，警方在搜索時，發現西蒙斯持有疑似古柯鹼的白色粉狀物，因此另加控毒品持有罪。

目前西蒙斯已被送往監獄，保釋金為5,000美元（約新台幣15萬7千元）。西蒙斯一個小小的攻擊動作，卻為自己引來牢獄之災，恐怕連他自己都始料未及。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885