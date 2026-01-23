白宮X帳號上傳抗議者流淚照 擬真影像未註明修圖惹議

白宮的社群平台X官方帳號今天發布一張在明尼蘇達州遭逮捕抗議者的照片，影像顯經變造，呈現其面容扭曲、滿臉淚水的模樣，且未加註該擬真影像曾遭修改。

法新社報導，這張經過後製的照片主角是阿姆斯壯（Nekima Levy Armstrong）。她當時因抗議移民執法、涉嫌干擾教會活動，與另外兩人一同被捕。此事凸顯美國總統川普（Donald Trump）政府正日益利用「深偽」（Deepfake）或人工智慧（AI）影像來進行政治攻防。

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）今天上午先在X平台發布了阿姆斯壯被捕的照片，當時她神情平靜、不帶表情。

約30分鐘後，白宮帳號發布了同一張照片，但影像被變造成阿姆斯壯正在抽泣、張口皺眉，且臉上掛著淚痕。照片上還加上了「被捕」（ARRESTED）字樣。

白宮的貼文並未聲明該圖像經過編輯，目前尚不清楚該修圖是透過AI工具還是其他照片編輯軟體完成。

法新社就此聯繫白宮，白宮方面將詢問導向白宮通訊副主任杜爾（Kaelan Dorr）在X平台上的一篇貼文，該文等同間接承認影像經過修改。

杜爾轉發了白宮這張經變造修圖的照片寫道：「對於那些覺得必須反射性地捍衛本國令人髮指罪犯的人，我要再次傳達一則訊息：執法將持續，迷因圖也將持續。感謝各位對此事的關注。」

在白宮貼文下方，多名用戶質疑為何要變造影像使其看起來像在哭泣。一名用戶寫道：「任何政黨使用AI操弄照片並將其視為事實呈現，我們都應感到不安，而此案例顯然就是如此。這種觀點應是不分黨派的共識。」

聖母大學（University of Notre Dame）教授夏爾（Walter Scheirer）指出，在深偽與AI時代，此類經編輯的影像在黨派政治中已是「司空見慣」。

夏爾告訴法新社：「這些影像頻繁被用來羞辱反對派人物，或是發表能引發政治支持者共鳴的誇張政見。這可以被視為當代版的報紙政治漫畫，但若由政府官方通訊管道發布，則顯然缺乏政治禮儀。」

川普在其第二任期的第一年，加強在自家社群平台真實社群（Truth Social）等平台使用超擬真但屬虛構的視覺影像，常用於美化自己或嘲諷批評者。

川普或白宮先前也曾上傳過AI生成的影像，包括將川普描繪成教宗、與獅子一同咆哮，以及在甘迺迪中心（Kennedy Center）指揮交響樂團，川普已指派自己擔任該中心董事會主席。

這種策略也反映出對年輕選民的潛在吸引力。除了川普政府的其他部門，部分政治對手也開始採用類似的AI驅動宣傳手法。