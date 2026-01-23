快訊

寶雅短影音正妹女店員爆紅 真實身分曝光網大讚：笑容好甜

新北市長三腳督民調落後 黃國昌認了：60歲以上輸到慘不忍睹

美副總統范斯訪明尼阿波利斯 再為ICE辯護：支持掃蕩移民

中央社／ 明尼阿波利斯22日綜合外電報導
美國副總統范斯（JD Vance）。 美聯社
美國副總統范斯（JD Vance）。 美聯社

美國副總統范斯（JD Vance）今天為主導明尼阿波利斯強硬掃蕩移民行動的數千名聯邦幹員辯護，並聲稱街頭混亂應歸咎於「極左派煽動者」以及不配合的地方官員。

路透社報導，范斯此行標誌著美國川普（DonaldTrump）政府重新努力爭取民意認同，為其打擊移民行動尋求支持。跡象顯示，就連部分川普支持者也開始對聯邦幹員在明尼阿波利斯（Minneapolis）所展現的強硬手段感到不安。大批全副武裝、戴著面罩的幹員湧入當地街頭。

在聯邦執法人員與兩輛印有「保衛國土（Defend the Homeland）」標語的美國移民暨海關執法局（ICE）巡邏車隨行下，范斯再次聲稱，古德（Renee Good）1月7日曾駕車「衝撞」一名ICE幹員，該名幹員隨後開槍擊斃古德。時年37歲、育有3名子女的古德之死，引爆了明尼阿波利斯數週以來的動盪。

范斯說：「我認為古德的死亡是一場悲劇；但我也認為，她曾開車衝撞一名ICE幹員。」

然而，路透社與其他媒體對旁觀者拍攝影片的分析顯示，古德的車輪當時轉向遠離該名幹員羅斯（Jonathan Ross），且在羅斯開槍時，他的雙腿不在車輛行進路徑上。目前尚不清楚車輛是否實際接觸到羅斯，但他在事件中並未跌倒，事後也可見其自行行走。

明尼蘇達州的民主黨領袖已駁斥范斯的說法，州政府也已對該起槍擊事件展開調查。

范斯 移民 美國 槍擊 川普

延伸閱讀

美國移民大掃蕩5歲童與父親一同被帶走 范斯反問：不然讓他凍死？

范斯訪明市 稱ICE執法之亂要怪「極左人士」、目前無需用反叛亂法

TikTok美國業務易主迎「完美結局」 川普發文感謝習近平拍板放行

韓國總理金民錫將訪美會范斯 談核潛艦與半導體關稅

相關新聞

美方稱對中達良好「平衡」 川普宣布4月訪中、與習近平關係良好

美國總統川普22日表示，將於4月訪問中國，而中國大陸國家主席習近平則預計於2026年底訪問美國。川普在空軍一號上受訪時說...

美國移民大掃蕩…5歲童與父親一同被拘留 范斯反問：不然讓他凍死？

美國明尼蘇達州已成為聯邦移民掃蕩行動的主要目標，移民執法單位過去六周內已在當地執行約3000次逮捕行動，其中包括一名從幼...

美副總統范斯訪明尼阿波利斯 再為ICE辯護：支持掃蕩移民

美國副總統范斯（JD Vance）今天為主導明尼阿波利斯強硬掃蕩移民行動的數千名聯邦幹員辯護，並聲稱街頭混亂應歸咎於「極...

去年美35城市凶殺案驟降21% 創歷史新低 減少922件

獨立智庫機構「刑事司法委員會」(Council on Criminal Justice)22日公布最新報告，全美35個城...

ICE明州逮捕5歲童 要他「當誘餌」敲門確認有無其他人在家

明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校(Columbia Heights Public Schools)表示，美國移民及海關執法...

范斯訪明市 稱ICE執法之亂要怪「極左人士」、目前無需用反叛亂法

明尼亞波利斯市在移民及海關執法局(ICE)強硬執法下，持續引發大規模示威抗議及衝突，在情勢尚在繃緊的時候，副總統范斯22...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。