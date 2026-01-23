美副總統范斯訪明尼阿波利斯 再為ICE辯護：支持掃蕩移民

美國副總統范斯（JD Vance）今天為主導明尼阿波利斯強硬掃蕩移民行動的數千名聯邦幹員辯護，並聲稱街頭混亂應歸咎於「極左派煽動者」以及不配合的地方官員。

路透社報導，范斯此行標誌著美國川普（DonaldTrump）政府重新努力爭取民意認同，為其打擊移民行動尋求支持。跡象顯示，就連部分川普支持者也開始對聯邦幹員在明尼阿波利斯（Minneapolis）所展現的強硬手段感到不安。大批全副武裝、戴著面罩的幹員湧入當地街頭。

在聯邦執法人員與兩輛印有「保衛國土（Defend the Homeland）」標語的美國移民暨海關執法局（ICE）巡邏車隨行下，范斯再次聲稱，古德（Renee Good）1月7日曾駕車「衝撞」一名ICE幹員，該名幹員隨後開槍擊斃古德。時年37歲、育有3名子女的古德之死，引爆了明尼阿波利斯數週以來的動盪。

范斯說：「我認為古德的死亡是一場悲劇；但我也認為，她曾開車衝撞一名ICE幹員。」

然而，路透社與其他媒體對旁觀者拍攝影片的分析顯示，古德的車輪當時轉向遠離該名幹員羅斯（Jonathan Ross），且在羅斯開槍時，他的雙腿不在車輛行進路徑上。目前尚不清楚車輛是否實際接觸到羅斯，但他在事件中並未跌倒，事後也可見其自行行走。

明尼蘇達州的民主黨領袖已駁斥范斯的說法，州政府也已對該起槍擊事件展開調查。