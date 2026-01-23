美實驗室運用現代X光技術 試解古希臘星空之謎

多年前，國際研究人員在一份中世紀文件內，辨識出底層被抹除的字跡，部分內容為古希臘天文學家希巴克斯（Hipparchus）對星體座標的觀測；位於矽谷的國家實驗室揭露，團隊正運用粒子加速器所產生的X光，來進一步解鎖文字、有望解開古希臘星空之謎。

2017年，國際研究團隊透過多光譜影像技術，在一份中世紀羊皮紙手稿中，辨識出被抹除的古希臘天文文本與圖像，內容包含被譽為「古代天文學之父」的希巴克斯所失傳的星體座標紀錄。儘管當時技術取得突破，但仍無法揭曉頁面上所有的底層文字。

該羊皮紙手稿現在大部分被收藏在華府的聖經博物館（Museum of the Bible）。

美國加州SLAC國家加速器實驗室（SLAC NationalAccelerator Laboratory）發言人葛洛夫（Aaron Groff）今天告訴中央社，接續先前的研究進展，研究團隊現在正運用實驗室內粒子加速器產生的X光，重建希巴克斯所留下、關於2000多年前的天文知識。

葛洛夫說，縱觀歷史，因為羊皮紙珍貴，古人常把舊文字刮除，再重寫新的內容。就像一卷被重覆錄影的錄影帶，或是用魔術墨水寫下、肉眼看不見的字，其實原本的內容一直都在，只是被後來的東西蓋住了，現在要用特殊的技術才能將它還原回來。

透過這項研究，團隊希望找回更多關於古希臘星圖的文字，了解早期天文觀測如何形塑後世的天文知識，並影響包括後世天文學家塔勒米（Ptolemy）在內的理論成果。

X光技術的進展，也可以廣泛運用在其他文學作品、地圖、或是藝術品上面。

聖經博物館資深策展人郝蘭德（Bryan Hyland）透過電郵表示，希巴克斯所紀錄的星體座標，似乎比後來塔勒米在「天文學大成」（Almagest）中所記錄的數據更為精確，期待透過SLAC實驗室的技術，進一步找回希巴克斯失傳已久的觀測內容。