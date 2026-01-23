川普：與習近平關係良好 4月將赴中國訪問

快訊

中央社／ 空軍一號機上22日綜合外電報導

美國總統川普於今天在空軍一號受訪時表示，將於4月訪問中國，而中國國家主席習近平則預計2026年底訪美。他表示：「我與習近平主席一直保持良好關係。」

路透社報導，川普表示，美中這全球兩大經濟體的關係在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間一度緊張，但此後已大幅改善。他指出，中國現在大量採購美國大豆，對美國農民而言是好消息。

美國政治新聞網POLITICO報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天受訪時表示，美中關係已達到「非常良好的平衡」，雙方的分歧不太可能像去年那樣演變成全面的經濟衝突。他還說，川普與習近平今年可能有望會面4次之多，並維持富有成效的互動關係。

貝森特說：「當領導人為整體關係定調後，即便過程中出現些微波折或摩擦，他們也能直接透過通話，迅速化解緊張局勢。我們會對他們施加壓力。但他們已兌現承諾，上週甚至完成了所有配額的大豆採購計畫。」

貝森特指出，他與川普也曾敦促中國進行額外採購，「但這並非必要，只是一種善意姿態」。

貝森特列出今年兩國領導人多次會面的可能機會：川普4月訪問北京、習近平夏季可能前往「華府或海湖俱樂部（Mar-a-Lago）」以及在邁阿密舉行的20國集團（G20）峰會。他還表示，川普對參加在中國深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）「表達興趣」。

他說：「既然有這一系列會議的安排，那麼沒有人會想破壞現有局面。」

