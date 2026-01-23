美國政府關門大限逼近 眾院通過撥款案、含11.5億美元挺台防衛

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國國會山莊。資料照片。路透
美國國會面臨30日的最後期限，必須通過12項支出法案或另行批准一項臨時撥款措施，才能維持聯邦政府各機構正常運作。聯邦眾議院22日在民主黨團強烈反對下，通過國土安全部（DHS）2026財政年度撥款法案，並以壓倒性多數批准另一項涵蓋範圍廣泛的撥款法案包裹，內容橫跨軍事、衛生、交通、教育與住房等多項計畫的資金配置。

路透報導，若國會未能及時採取行動，聯邦政府恐在4個月內第二度關門停擺。不過，目前立法進程已有所推進，12項支出法案已獲得參、眾兩院共和黨與民主黨談判代表的支持。

相較於DHS預算因聯邦探員赴各州打擊非法移民而引發爭議，這項撥款法案包裹則獲得跨黨派支持，以341票對88票通過，並將送交參議院審議，預計下周獲得批准，被視為朝避免政府在1月最後一天關門停擺邁出的關鍵一步。

美國眾議院撥款委員會19日公布經跨黨派、跨院協商後的折衷版國防撥款法案，並依美國總統川普的預算請求，編列10億美元（約新台幣316億元）用於「台灣安全合作倡議」，以強化台灣安全合作；另編列1.5億美元，作為替換提供給台灣的國防物資及相關費用的補償。

美國國會於2025年底通過《國防授權法案》，同意為「台灣安全合作倡議」提供10億美元的授權額度；此次公布的撥款法案，則是正式將相關經費納入預算，使行政部門得以實際動用。

眾議院撥款委員會的法案文本指出，在「跨軍種運作與維持」項下撥付給美國國防安全合作署（國防安全合作署，DSCA）的款項中，應撥出10億美元用於「台灣安全合作倡議」，且相關經費可動用至2027年9月底止。

