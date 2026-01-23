快訊

公務車在東京十字路口高速闖紅燈 6車撞成一團1死8傷

免費學餐／價格凍結壓垮品質 剩食增恐掀校園廚餘大戰

好市多推「久坐族救星」電腦升降桌特價免4千元！過來人曝3關鍵：要考慮

川普手上現瘀青引揣測 自稱撞到桌子駁健康傳聞

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

美國總統川普手上出現新的瘀青照片，今天引發外界揣測，不過這位79歲的總統駁斥了外界對他健康狀況的再次臆測，稱自己只是撞到桌子。

法新社報導，自去年重返白宮以來，川普的右手就經常被看到有瘀青，他時常以繃帶和化妝品來掩飾。

白宮曾表示，這是因為他經常與人握手，加上他為了心血管健康而服用阿斯匹靈所致，這種藥物可能導致容易瘀青。

然而，今天在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum）上拍攝的照片顯示，川普手上的類似位置再次出現深色瘀青，然而這次卻是在左手。

這些照片是在川普為他的全球性「和平理事會」（Board of Peace）倡議舉行的成立儀式上所拍攝，並迅速在社群媒體上流傳開來。

川普在空軍一號上被問及手部瘀青時告訴記者：「我撞到桌子了。」他補充說：「我想說的是，如果你愛護你的心臟就服用阿斯匹靈，但如果你不想要有點瘀青就別服用。」

白宮稍早淡化了外界的任何擔憂，對這次的瘀青給出了相同的解釋。

「和平理事會」活動早期和昨天的照片顯示川普的左手並無瘀青。

川普是美國就任時最年長的總統。鑑於他的年齡、手部瘀青、腿部腫脹，以及在公開活動中幾次明顯打瞌睡的時刻，外界對他健康狀況的揣測甚囂塵上。

政府去年夏天透露，川普的腿部腫脹被診斷為慢性靜脈功能不全的症狀，這是一種常見疾病，因靜脈瓣膜功能不全導致血液淤積，引起腫脹、痙攣和皮膚變化。這種情況可以透過藥物或針對性手術來控制。

川普去年一次未預先公布的就醫行程，也引發外界質疑他的健康資訊是否透明。數週後，川普的醫生表示，核磁共振影像顯示川普的心血管健康狀況「極佳」。

川普 照片 白宮

延伸閱讀

Fed新主席 快揭曉了

川普取消「格陵蘭關稅」 強硬態度大轉彎

川普取消格陵蘭關稅 分析師：小心TACO失靈

經濟日報社論／川普逼鮑爾降息 反落居下風

相關新聞

美方稱對中達良好「平衡」 川普宣布4月訪中、與習近平關係良好

美國總統川普22日表示，將於4月訪問中國，而中國大陸國家主席習近平則預計於2026年底訪問美國。川普在空軍一號上受訪時說...

川普控告摩根大通因政治因素關閉帳戶 索賠50億美元

美國總統川普今天對摩根大通集團（JPMorgan Chase）及執行長戴蒙（Jamie Dimon）提起訴訟。根據民事起...

AI看守法案 美眾院外委會通過

美國總統川普放行對北京出口先進人工智慧（ＡＩ）晶片禁令後，聯邦眾議院外委會廿一日以四十二票對二票壓倒性通過「人工智慧看守...

勇敢vs.癲狂... 克魯曼評卡尼與川普的達沃斯演說

加拿大總理卡尼周二在達沃斯世界經濟論壇（WEF）發表演說，贏得滿堂彩。次日，美國總統川普也發表演說，卻引來台下陣陣噓聲。...

多年備孕無用、慘痛流產8次 43歲素食女改吃肉順利產下雙胞胎

美國內華達州一名女子花了多年時間備孕，卻屢次流產失敗。在流產8次以後她決定改變飲食習慣，結果在43歲自然懷孕，生下一對雙胞胎...

暴風雪再襲紐約！周末急凍 降雪量恐達10吋

一場來自北極的寒冷氣旋將於本周末席捲大半個美國，其中紐約市及周邊地區可能出現6至10吋的降雪量，同時伴隨著劇烈的降溫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。