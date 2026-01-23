紐時民調顯示支持度下滑 川普不滿揚言提告

紐約時報與謝納學院最近公布的一份民調顯示，美國總統川普的支持度持續下滑。川普今天表示將控告紐約時報並要求負責，同時聲稱他所謂的「假民調」，實際上應視為刑事犯罪。

法新社報導，川普是在「紐約時報與謝納學院（Siena University）公布一份民調後作出以上表示。這項民調顯示，現年79歲的川普支持度僅40%。此一數字與多項民調結果一致，皆顯示川普在第2任期週年之際，支持度下滑。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）發文說：「紐約時報/謝納學院民調…將被納入我對這家失敗媒體的訴訟之中。」他指控紐時須為「激進左派的謊言與不法行為」負起全責。

川普進一步表示，「虛假與欺騙性民調，實際上應視為刑事犯罪。」

川普近年來已對多家媒體提起誹謗訴訟，包括英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）、華爾街日報、美國哥倫比亞廣播公司（CBS）與美國廣播公司（ABC），其中部分案件已以數百萬美元和解。

川普2025年9月首度向紐時提出誹謗訴訟並求償150億美元，理由是紐時刊登不實報導，意圖傷害2024年總統大選的個人選情與聲譽。此案一度遭聯邦法官駁回，後於10月修正後重新提起。

紐約時報回應指出，這項訴訟是「試圖壓制獨立報導」與「恐嚇媒體」。

最新公布的「紐約時報/謝納學院」民調顯示，川普聲望持續下滑，原因包括經濟處理方式以及對非法移民採取軍事化強硬手段。這項民調被視為美國最具權威與準確度最高的政治民調之一，它並指出川普在2024年勝選時所建立的支持聯盟正逐漸瓦解。

民調顯示，上次大選川普與民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）之戰，選擇支持川普的年輕族群與非白人選民如今已不再相挺，如今只剩下核心的年長與白人選民。