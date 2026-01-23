美方稱對中達良好「平衡」 川普宣布4月訪中、與習近平關係良好

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普與中國國家主席習近平2025年10月30日在南韓釜山金海國際機場舉行雙邊會晤。路透
美國總統川普22日表示，將於4月訪問中國，而中國大陸國家主席習近平則預計於2026年底訪問美國。川普在空軍一號上受訪時說：「我期待見到習主席，我與中國的習主席一直保持良好關係。」

路透報導，川普指出，全球兩大經濟體之間的關係曾在新冠疫情期間一度趨於緊張，但此後已顯著改善。他並表示，中國目前正大量採購美國大豆，對美國農民而言是一大利多。

同一天，美國財政部長貝森特在達沃斯接受POLITICO專訪時表示，川普與習近平今年可能進行多達4次會面，並建立富有成效的互動關係。他指出，雙邊關係已達到一種「非常好的平衡」，分歧不太可能像去年那樣演變為全面性的經濟衝突。

貝森特說：「當領導人為整體關係定下基調時，即便出現一些小狀況或波折，他們也能立刻通話溝通，迅速為局勢降溫。」

他並表示，自己在世界經濟論壇期間曾與中國國務院副總理何立峰進行場邊會晤，並被告知中方正致力於落實由川普與習近平敲定的相關協議。他說：「我們將持續施加實質壓力，要求兌現承諾。但他們確實已履行所承諾的一切，實際上，上周已完成大豆採購的全額配額。」

貝森特補充，他與川普也曾敦促中方進行額外採購，但這並非強制要求，「只是一種善意的姿態」，同時列舉今年雙方領導人多次會面的可能時點，包括川普4月訪問北京、習近平夏季可能「前往華盛頓特區或海湖莊園」的訪問，以及在邁阿密舉行的G20峰會；此外，他也表示，川普已「表達有興趣」前往中國深圳參加亞太經合會（APEC）。

貝森特說：「如果我們正朝一系列可推進的會議邁進，那麼實際上就沒有人會想要破壞現有局面。」

川普 美國

