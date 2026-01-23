川普控告摩根大通因政治因素關閉帳戶 索賠50億美元

快訊

中央社／ 紐約22日綜合外電報導
美國總統川普今天對摩根大通董事長兼執行長戴蒙提起訴訟。圖為戴蒙於達沃斯世界經濟論壇年會上發表演說。 法新社
美國總統川普今天對摩根大通董事長兼執行長戴蒙提起訴訟。圖為戴蒙於達沃斯世界經濟論壇年會上發表演說。 法新社

美國總統川普今天對摩根大通集團（JPMorgan Chase）及執行長戴蒙（Jamie Dimon）提起訴訟。根據民事起訴狀，川普控稱自己因政治因素遭不當「取消銀行帳戶」（debanked）。

法新社報導，川普在佛羅里達州州法院提起的民事訴訟中，要求至少50億美元賠償。

民事起訴狀聚焦這家全美最大銀行在2021年1月6日美國國會大廈遭襲事件後，切斷與川普往來的決定。川普在2020年總統大選敗給拜登但拒絕認輸。

摩根大通表示，此案「毫無根據」，同時呼籲進行監管改革以「防止銀行體系被武器化」。

根據民事起訴狀，川普於2月19日接獲通知，摩根大通將關閉多個帳戶，導致他遭受「相當重大的財務損害」。

民事起訴狀指出，川普和旗下企業不僅因無法使用摩根大通銀行服務而受損，還因交易與運用資金能力受到嚴重影響，被迫與其他金融機構簽訂條件較不利的業務協議，造成嚴重衝擊。

摩根大通表示將對這起訴訟全力因應，並在聲明中強調「不會因政治或宗教因素關閉帳戶」。

摩根大通指出，「我們關閉帳戶，是因為這些帳戶對公司構成法律或監管風險。我們對此感到遺憾，但相關規定與監管期待往往迫使我們這麼做」，還表示支持改革，以「防止銀行體系被武器化」。

摩根大通表示，「我們對川普總統控告我們感到遺憾，但我們相信這起訴訟毫無根據…我們尊重總統提告的權利，也尊重我們為自己辯護的權利，這正是法院存在的目的。」

這起訴訟雖針對的是摩根大通這家商業機構，但也屬於川普及其盟友更廣泛行動的一部分，意在重新詮釋2021年1月6日國會大廈遭襲擊事件。

