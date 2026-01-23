聽新聞
0:00 / 0:00

AI看守法案 美眾院外委會通過

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國總統川普放行對北京出口先進人工智慧（ＡＩ）晶片禁令後，聯邦眾議院外委會廿一日以四十二票對二票壓倒性通過「人工智慧看守法案」，限制特定高階晶片出口至中國大陸。提案議員馬斯特說，這「攸關未來軍事戰爭型態」。

中央社報導，「人工智慧看守法案」要求如果向中國大陸、俄羅斯及伊朗等敵對國家銷售ＡＩ晶片，必須通知國會。任何運算能力等同或高於輝達H20晶片的處理器，都將受到監管。

依照美國現行規定，H20是已賣到中國的最強大晶片。美國總統川普去年底宣布，在符合國家安全條件下，允許輝達H200晶片出口至中國。據美國智庫「進步研究院」報告，H200比H20強大約六倍。

「人工智慧看守法案」將讓美國國會議員可在卅天內透過聯合決議案封殺晶片出貨提案。針對出口晶片至美國盟友或中立國家，法案也創立一個方式讓所謂「可信賴的」ＡＩ公司能豁免許可要求。

法案中的監督方式，包括允許眾院外交委員會及參院銀行委員會成員知道計劃出口的晶片數量，以及購買這些晶片的終端使用者是誰。

法案還要求提供證明文件，確保外銷晶片不會用於軍事、情報或監控目的。

眾院外委會主席兼法案提案人馬斯特表示，這項法案對ＡＩ晶片出口的限制，將比照軍事裝備外銷管制方式，「這並非與孩子們玩『最後一戰』之類的電玩有關，而是攸關軍事戰爭的未來」。

「人工智慧看守法案」仍須通過眾、參兩院全院表決，經川普簽署才成為法律。

AI 美國眾院 H20 H200

延伸閱讀

勇敢vs.癲狂... 克魯曼評卡尼與川普的達沃斯演說

川普喊達成格陵蘭協議框架 丹麥：北約無權代表協商

G7無人響應？川普成立和平理事會 目前僅「這些國家」加入

格陵蘭發布手冊建議居民準備5天必需品 因應川普可能奪島威脅

相關新聞

AI看守法案 美眾院外委會通過

美國總統川普放行對北京出口先進人工智慧（ＡＩ）晶片禁令後，聯邦眾議院外委會廿一日以四十二票對二票壓倒性通過「人工智慧看守...

勇敢vs.癲狂... 克魯曼評卡尼與川普的達沃斯演說

加拿大總理卡尼周二在達沃斯世界經濟論壇（WEF）發表演說，贏得滿堂彩。次日，美國總統川普也發表演說，卻引來台下陣陣噓聲。...

多年備孕無用、慘痛流產8次 43歲素食女改吃肉順利產下雙胞胎

美國內華達州一名女子花了多年時間備孕，卻屢次流產失敗。在流產8次以後她決定改變飲食習慣，結果在43歲自然懷孕，生下一對雙胞胎...

暴風雪再襲紐約！周末急凍 降雪量恐達10吋

一場來自北極的寒冷氣旋將於本周末席捲大半個美國，其中紐約市及周邊地區可能出現6至10吋的降雪量，同時伴隨著劇烈的降溫。

牽涉政府洩密辦案…華郵記者家被搜 法官暫禁讀取資料

華盛頓郵報記者漢娜‧納坦森(Hannah Natanson)維吉尼亞州住家14日遭到聯邦探員持搜查令搜索，查扣手機、筆電...

ICE探員執勤用私人手機拍攝 引侵權爭議 國安部目前無使用準則

有線電視新聞網(CNN)21日報導，根據數十支聯邦移民執法行動的直擊影片畫面分析，移民探員有時會拿著私人手機或公務手機，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。