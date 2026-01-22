快訊

美股早盤／大盤繼續反攻道瓊漲近500點 台積電ADR上揚逾2%

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國股市22日早盤走揚，台積電ADR漲逾2%。路透
美國股市22日早盤走揚，台積電ADR漲逾2%。路透

地緣政治緊張情勢降溫，加上大型晶片製造商股價走揚，帶動美國股市22日早盤連續第二個交易日反彈，道瓊工業指數一度上漲近500點，台積電ADR攀升逾2%。

標普500指數22日早盤漲0.67%，報6,921.96點，道瓊指數漲480.74點或0.98%至49,557.97點；那斯達克綜合指數上揚至23,416.95點，漲幅約0.8%。

美國總統川普近幾周持續推動美國取得格陵蘭掌控權，原訂2月1日對歐洲八個國家商品開徵懲罰性關稅，但如今已取消這項計畫。川普21日在社群媒體Truth Social上表示，已和北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）就格陵蘭敲定未來協議框架。

另一方面，輝達執行長黃仁勳在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）年會發表的言論，則強化投資人對人工智慧（AI）題材的熱情。輝達股價22日早盤一度漲1.5%，台積電ADR最多漲2.7%，報335.05美元。

