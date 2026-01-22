德州尤瓦爾迪校園21死槍擊案 前警官獲判無罪

美國陪審團今天判定，一名前德州警官在2022年尤瓦爾迪（Uvalde）校園槍擊案中涉及的刑事危害兒童安全指控不成立。這起槍擊案因執法單位應對失當而備受批評，造成19名小學生與2名教師喪生。

路透社報導，52歲的龔薩雷斯（Adrian Gonzales）曾隸屬尤瓦爾迪學區警察局，檢方指控他在美國史上最致命的校園槍擊案之一發生最初幾分鐘內未能制止槍手，被控29項兒童危害重罪。

宣判結果公布時，龔薩雷斯雙手掩面，他的律師拍著他的背以示安慰。受害者父母與兄弟姊妹對判決顯得震驚，有人拭淚，有人面無表情地望著前方。

陪審團經過7個多小時商議後，對全部29項指控作出無罪判定。每一項指控最高可判處兩年徒刑。

這起審判是美國少見案例之一，即警察未能制止犯罪而被控危害他人生命安全。

辯方律師高斯（Jason Goss）告訴陪審員，檢方試圖把所有警方在槍擊案的錯誤都歸咎於龔薩雷斯，將他當作代罪羔羊。

高斯在結案陳詞中表示：「他們決定要讓他為那一天的痛苦付出代價，但這並不公平。」

2022年5月24日當天，龔薩雷斯是400多名趕赴洛伯小學（Robb Elementary School）執法人員中最早抵達的幾人之一。警方在槍手躲藏的教室外等待77分鐘才進入。

這名槍手曾是洛伯小學學生，最終被其他警員擊斃。

調查發現，警方在權衡如何應對這起事件時，讓18歲的槍手獨自與孩童留在教室內。直到邊境巡邏隊人員領導的戰術小組衝進教室，死亡人數已大幅攀升。

前美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）在2024年發表聯邦政府調查報告時指出，若警方能立即對抗槍手，原本可以挽救更多生命。