柯林頓夫婦拒談艾普斯坦 眾院小組推進藐視國會程序

美國聯邦眾議院一個由共和黨領導的小組今天投票通過，將對比爾與希拉蕊．柯林頓啟動「藐視國會」程序，原因是兩人拒絕就已故性犯罪富豪艾普斯坦案的調查出庭作證。

監督委員會通過決議，指控這位民主黨籍前總統及前國務卿無視傳票，拒絕親自出席解釋他們與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係；艾普斯坦已於2019年在羈押期間身亡。

同樣由共和黨占多數的眾議院全體會議，將在尚未公布的日期決定是否正式對這對夫婦提出藐視國會指控，並將案件移送司法部，進行可能的刑事起訴。

眾院監督委員會主席柯默（James Comer）表示：「任何證人，不論是前總統還是普通公民，都不能故意無視國會傳票而不承擔後果。」

「但柯林頓夫婦就是這麼做的，這也是我們今天召開會議的原因。」

此投票凸顯艾普斯坦醜聞如何持續籠罩華盛頓，牽連到美國政治界的一些知名人物，也揭示了影響這起醜聞的政治對立。

國會議員正在審查當局如何處理先前對艾普斯坦的調查。艾普斯坦2019年因等待性販運指控審判而在羈押期間死亡，當時被裁定為自殺。

民主黨人表示，這次調查被用作攻擊川普總統的政治工具。川普本人長期與艾普斯坦有聯繫，卻未被傳喚作證。