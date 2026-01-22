川普欲撤換聯準會庫克 最高法院傾向維持留任

美國最高法院大法官今天對總統川普史無前例地試圖開除聯準會理事庫克（Lisa Cook）一案表示疑慮，因為此案攸關聯準會的獨立行使職權；最高法院似不願讓川普解僱庫克。

美國最高法院今天庭審，聽取庫克案的言詞辯論。在川普擴大對聯邦準備理事會（Fed）施壓之際，作為聯準會首位非裔女性理事的庫克成為外界關注的焦點。

庫克於2022年5月正式就任聯準會理事，她是由前總統拜登（Joe Biden）提名遞補遺缺。聯準會設有7名理事，負責制定美國貨幣政策方向。

庫克的父親是一位浸信會牧師，母親是護理學教授。孩童時期，她曾參與喬治亞州種族隔離學校的融合運動，因此遭受種族歧視者的攻擊，至今身上仍留傷疤。

在加入聯準會之前，庫克的大多數專業研究，均聚焦在種族歧視對美國生產力的影響。

儘管她擔任理事期間行事低調，但從去年夏天開始受人注目，因為川普指控她涉及房貸詐欺，並要求聯準會立刻換人。庫克也指川普意圖將她免職，但他沒有這個權力

聯準會一向獨立行使職權、做出利率決策，並不受白宮所管轄，但川普多次批評聯準會未能更迅速降低利率。

川普政府擴大對聯準會的壓力，除了將庫克解職外，也針對主席鮑爾（Jerome Powell），對聯準會總部改建一案展開調查，這讓聯準會的獨立性備受挑戰，也對經濟帶來重要影響。

庫克一案的裁決結果，攸關總統對撤換聯準會官員有多少的決定權。

庫克今天在庭審中誓言，在她任職聯準會期間，將維護聯準會的獨立性。

她在庭審會後發表聲明：「此案攸關聯準會獨立行使職權，究竟是依證據來制定利率政策，或是屈服於政治壓力。」

綜合路透社與法新社報導，從今天大法官對庫克案的疑慮態度，顯示最高法院傾向允許庫克繼續留任。