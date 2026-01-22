美委員會通過法案管制晶片輸中 議員：攸關未來戰爭

快訊

中央社／ 華盛頓21日專電

美國總統川普放行對北京出口先進AI晶片禁令後，聯邦眾議院外委會今天以42票對2票壓倒性通過「人工智慧看守法案」，限制特定高階晶片出口至中國。自封「鷹派」的提案議員馬斯特強調，這可是「關乎未來軍事戰爭型態」。

「人工智慧看守法案」（AI Overwatch Act）要求如果向中國、俄羅斯及伊朗等敵對國家銷售AI晶片，必須通知國會。任何運算能力等同或高於輝達（Nvidia）H20晶片的處理器，都將受到監管。

H20是依照美國現行規定已經賣到中國的最強大晶片。美國總統川普（Donald Trump）去年底進一步宣布，在符合國家安全條件下，允許輝達H200晶片出口至中國。而據美國智庫「進步研究院」（Institute forProgress）的報告，H200比H20強大約6倍。

「人工智慧看守法案」將讓美國國會議員可在30天內透過聯合決議案封殺晶片出貨提案。針對出口晶片至美國盟友或中立國家，法案也創立一個方式讓所謂「可信賴的」AI公司能豁免許可要求。

法案提議的監督方式，包括允許眾院外交事務委員會及美國聯邦參議院銀行委員會（BankingCommittee）成員知道計劃出口的晶片數量，以及購買這些晶片的終端使用者是誰。

法案還要求提供證明文件，確保外銷的晶片不會用於軍事、情報或監控目的；若是銷售晶片至敵對國家，也必須提出證明確保不會造成美國客戶供應短缺。

外交事務委員會（Foreign Affairs Committee）主席兼法案提案人馬斯特（Brian Mast）今天在國會表示，這項法案對AI晶片出口的限制，將比照軍事裝備對外銷售的管制方式。

「如果我們只是在討論Xbox上的戰爭遊戲，那麼（輝達執行長）黃仁勳想賣多少晶片就賣多少，我完全無權干涉他要不要這麼做」，馬斯特說。

「但這並非關乎孩子們在電視上玩『最後一戰』（Halo）之類的電玩，而是關乎軍事戰爭的未來。」

2名知情人士曾告訴Axios新聞網，共和黨人在公開場合大多支持川普開放AI晶片出口至中國的決定，但私底下的不滿情緒日增。

不只共和黨內鷹派，民主黨眾議員米克斯（GregoryMeeks）同樣憂心政府批准H200晶片銷往中國。

米克斯今天特別提到法案中新增的限制條文，認為這至少可在2年內阻止輝達Blackwell晶片的銷售。

米克斯說，雖然他希望今天審議的法案能直接禁止H200的銷售，但仍然建立了強而有力的防護欄，能延後相關交易，並讓國會未來持續進行審查與監督。

「人工智慧看守法案」仍須通過眾、參兩院全院表決通過，經川普簽署才成為立法。

