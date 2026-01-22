又退縮？ 川普達成格陵蘭框架協議 撤回對歐關稅威脅 道瓊大漲600點
美國總統川普21日宣布，他將取消對歐洲盟邦原定2月1日生效的關稅，原因是已就格陵蘭議題與北約秘書長呂特達成框架協議。消息一出，美股道瓊指數盤末應聲大漲逾600點，
川普接受CNBC訪問時表示，這項協議將包括在格陵蘭當地的採礦權，以及金穹導彈防禦計畫。
另外，就聯準會（Fed）新任主席人選方面，川普表示，「我會說人選已經縮到三位，但現在其實只剩兩位」，「在我心中，可能只剩下一位」。不過，川普仍拒絕點名這位人選。
外界普遍認為，最後決選名單包括前聯準會理事華許、現任理事沃勒、白宮國家經濟委員會主任哈塞特，以及貝萊德固定收益部門主管芮德。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言