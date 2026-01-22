又退縮？ 川普達成格陵蘭框架協議 撤回對歐關稅威脅 道瓊大漲600點

華盛頓郵報廿日刊登「國家評論（National Review）」資深政治記者葛拉赫蒂投書指出，對憂心中國入侵威脅的台灣民眾而言，台積電在美國、德國、日本甚至中國擴張產能，本身就帶著一絲不祥意味。他說，所謂「矽盾」如今看來已不再牢不可破。

2026-01-22 02:19