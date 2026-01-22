又退縮？ 川普達成格陵蘭框架協議 撤回對歐關稅威脅 道瓊大漲600點

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國總統川普21日撤回對歐洲的關稅威脅，道瓊工業指數應聲大漲600點。法新社
美國總統川普21日撤回對歐洲的關稅威脅，道瓊工業指數應聲大漲600點。法新社

美國總統川普21日宣布，他將取消對歐洲盟邦原定2月1日生效的關稅，原因是已就格陵蘭議題與北約秘書長呂特達成框架協議。消息一出，美股道瓊指數盤末應聲大漲逾600點，

川普接受CNBC訪問時表示，這項協議將包括在格陵蘭當地的採礦權，以及金穹導彈防禦計畫。

另外，就聯準會（Fed）新任主席人選方面，川普表示，「我會說人選已經縮到三位，但現在其實只剩兩位」，「在我心中，可能只剩下一位」。不過，川普仍拒絕點名這位人選。

外界普遍認為，最後決選名單包括前聯準會理事華許、現任理事沃勒、白宮國家經濟委員會主任哈塞特，以及貝萊德固定收益部門主管芮德。

