美國迎極寒冬季風暴 逾1.75億人恐面臨停電及交通中斷
美國廣大地區本週預計將迎來一股挾帶極低氣溫的冬季風暴，超過1.75億人可能面臨停電及交通中斷。
法新社報導，冬季風暴傅恩（Winter Storm Fern）據估計將席捲德州及北美大平原（Great Plains）地區，乃至中大西洋岸與東北部州大片地帶。
氣象預報警告，這場風暴可能長達2000英里（約3219公里），超過美國本土總長的一半。預計風暴高峰落在22日和23日，德州已宣布進入緊急狀態。
氣象預報指出，中大西洋岸地區可能出現超過1英尺（約30.48公分）的降雪，維吉尼亞州與馬里蘭州可能首當其衝。
美國氣象頻道發布災難性預測，預警可能出現「嚴重冰害」及長達1500英里（約2414公里）的「降雪帶」，恐創降雪紀錄，且凍雨恐損壞電力基礎設施及樹木。
美國氣象頻道警告，在美國金融中心暨人口第一大城紐約市，可能出現多達12英吋（約30.48公分）的降雪。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言