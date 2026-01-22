美國迎極寒冬季風暴 逾1.75億人恐面臨停電及交通中斷

快訊

中央社／ 紐約21日綜合外電報導

美國廣大地區本週預計將迎來一股挾帶極低氣溫的冬季風暴，超過1.75億人可能面臨停電及交通中斷。

法新社報導，冬季風暴傅恩（Winter Storm Fern）據估計將席捲德州及北美大平原（Great Plains）地區，乃至中大西洋岸與東北部州大片地帶。

氣象預報警告，這場風暴可能長達2000英里（約3219公里），超過美國本土總長的一半。預計風暴高峰落在22日和23日，德州已宣布進入緊急狀態。

氣象預報指出，中大西洋岸地區可能出現超過1英尺（約30.48公分）的降雪，維吉尼亞州與馬里蘭州可能首當其衝。

美國氣象頻道發布災難性預測，預警可能出現「嚴重冰害」及長達1500英里（約2414公里）的「降雪帶」，恐創降雪紀錄，且凍雨恐損壞電力基礎設施及樹木。

美國氣象頻道警告，在美國金融中心暨人口第一大城紐約市，可能出現多達12英吋（約30.48公分）的降雪。

