川普執政亮紅燈 民調：美國71%民眾認為國家正失控

根據英國「經濟學人」（The Economist）與民意調查業者「輿觀」（YouGov）的最新全美調查，71%的美國人認為，在總統川普執政之下，國家正處於「失控」狀態。

美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，「經濟學人」與「輿觀」於1月16日至19日期間以網路訪問方式，對1722名美國成年公民進行調查，並依全國基準進行加權，抽樣誤差為正負3.2個百分點。

調查顯示，71%的受訪者表示，美國現在已經失控，只有18%的受訪者認為，目前情勢「受控」，另有11%不確定。

即使在共和黨人之中，調查結果也對川普不樂觀，其中有50%表示，美國正在失控，但有38%認為情勢可控，有13%尚不確定。