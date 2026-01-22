聽新聞
0:00 / 0:00

川普執政周年 拿台積電當政績

聯合報／ 記者顏伶如、編譯周辰陽／綜合報導
台積電美國亞利桑那州晶圓廠外觀。美國總統川普廿日在執政周年記者會上，把台積電擴大對美投資做為政績。（中央社）
台積電美國亞利桑那州晶圓廠外觀。美國總統川普廿日在執政周年記者會上，把台積電擴大對美投資做為政績。（中央社）

美國總統川普廿日在執政周年記者會上細數政策成果，把台積電、蘋果、輝達等企業承諾擴大對美投資做為政績。美國財政部長貝森特則說，全球經濟最大威脅就是百分之九十七先進晶片都在台灣製造。

白宮發言人李維特廿日新聞簡報前突然發文宣布，將有「特別嘉賓」一同加入。川普隨後和她一同現身白宮新聞簡報室舉行記者會。

川普在記者會上細數政策成果，表示執政以來降低通膨，簽署貿易協議減少出口障礙，多家企業承諾擴大投資。川普表示，承諾將在美國擴大投資的企業包括蘋果、輝達、台積電、軟銀、嬌生集團、美光、通用汽車、福特汽車、本田等。他說，上任以來推出的關稅措施，有助於加強美國國家安全，創造龐大稅收。

川普先前動用緊急權力對幾乎所有美國貿易夥伴徵收「對等」關稅，最高法院去年十一月五日針對此案進行辯論，但尚未作出判決。川普說，「我們正焦急等待案件結果」，若政府輸了，就可能必須盡力「把錢還回去」。他說，希望最高法院能為國家做出正確決定，「如果他們不這麼做，將會造成問題」。

幕僚為川普二次執政第一年的成果列印卅一頁資料，川普在記者會上展示這些文件，並細數經濟成長、邊境安全、降低通膨、簽署貿易協議、企業承諾擴大對美投資、美軍逮捕委內瑞拉前領導人馬杜洛及打擊伊朗核設施等。

在瑞士出席世界經濟論壇的美國財政部長貝森特廿日受訪時，重申「全球經濟面臨的最大威脅、也是最大的單點故障，在於百分之九十七的高階晶片都集中在台灣製造」。

貝森特在二○二五年九月底接受福斯財經新聞主持人巴帝羅默訪問，就提過類似說法。他在達沃斯再次接受巴帝羅默訪談時表示：「我認為新冠疫情帶來的唯一好處，是讓我們進行了一次預演，看到供應鏈若因實際戰爭而中斷，將會發生什麼情況。因此我們也看清，有五、六、七個關鍵產業必須移回美國國內生產。」

他表示：「我會說，全球經濟面臨的最大威脅，也是最大的單點故障，在於百分之九十七先進晶片都在台灣製造。如果那個島嶼遭到封鎖，或相關產能被摧毀，將會引發一場經濟末日。因此，我們正在把半導體產業移回美國。」

川普 貝森特 台積電 白宮 貿易協議 半導體 晶圓 美軍 供應鏈 世界經濟論壇

延伸閱讀

約晚3小時到…川普赴達沃斯論壇突返航 貝森特揭原因：歐洲何不坐下等

科技業員工發聲 籲老闆們勸川普減少掃蕩移民

川普為何強搶格陵蘭？「大賣空」貝瑞：對美有兩大戰略重要性

美伊互嗆暗殺元首 川普：伊朗若敢 必從地球消失

相關新聞

川普執政周年 拿台積電當政績

美國總統川普廿日在執政周年記者會上細數政策成果，把台積電、蘋果、輝達等企業承諾擴大對美投資做為政績。美國財政部長貝森特則...

川普執政亮紅燈 民調：美國71%民眾認為國家正失控

根據英國「經濟學人」（The Economist）與民意調查業者「輿觀」（YouGov）的最新全美調查，71%的美國人認...

聯準會主席鮑爾出席庭審支持理事庫克 美財長狠批：將Fed政治化

在美國總統川普的政府擴大施壓聯邦準備理事會（Fed）之際，財長貝森特今天指控聯準會主席鮑爾將該機構「政治化」，因鮑爾將出...

川普1周年 紐約多地出現反川罷課罷工 學生上街頭

川普總統第二任期滿一周年之際，全國出現多場罷課、罷工集會(walkout)，抗議其外交及移民政策。20日下午2時，約有百...

川普執政周年秀成績單：上帝會為我的表現感到驕傲

川普總統20日在就職周年記者會上，花了大約1小時45分鐘回顧重返白宮一年以來的成就，同時發牢騷，抨擊政敵，威脅要對付盟友...

華盛頓郵報：美國防部擬削減北約部隊 縮減對歐軍事投入

華盛頓郵報報導，多位知情官員透露，國防部計畫削減參與北約（NATO）部分部隊結構和諮詢小組；這項行動顯示川普政府進一步縮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。