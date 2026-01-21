聽新聞
坦言過去也反核 川普：核能安全已取得長足進展 美國正大力投入

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
川普在達沃斯WEF稱讚核能安全已取得長足進展。美聯社
核能技術受到人工智慧（AI）熱潮推動之際，美國總統川普21日在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）盛讚核能，同時也坦言自己過去沒那麼支持這種能源。核能股應聲大漲。

Axios報導，川普演說指出，「我們正大力投入核能」。「我以前沒那麼支持核能，因為我不喜歡其中的風險與危險，但他們所取得的進展令人難以置信，在安全性上的進步也非常驚人。我們現在已經全面轉向支持核能，而且以目前的技術水準，核能不但價格合理，安全性也非常高。」

川普也在這場演說大幅貶低風電等綠能，稱這是一場綠能騙局。他說，使用愈多風電的國家，就愈窮，而中國生產風力發電設備，自己卻不使用。然而，Axios指出，事實上，中國是全球風電大國，擁有舉世最大的風電裝置容量，並在2024年占全球新增風電裝置容量約70%。

