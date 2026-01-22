川普上任周年 美國國債增逾2兆美元

美國總統川普的第二任期已屆滿周年，美國國家債務比他宣誓就職時激增約2.25兆美元，顯示即使政府效率部（DOGE）力圖削減支出、當局也承諾要償還債務，政府赤字仍快速累積。

財星雜誌報導，截至1月9日，美國國債規模已達38.4兆美元，且仍在攀升，這也讓預算監督團體與華爾街的警告聲浪同步升高，示警美國的財政路徑正成為日益嚴重的弱點。根據彼得森基金會計算，從2025年1月17日至2026年1月15日，聯邦政府約新增2.25兆美元債務。

隨著債務暴增，利息支出成為美國政府成長最快的支出項目之一。2025財政年度，聯邦預算中「淨利息」這個科目達到9,700億美元，但國會預算處（CBO）計算，若納入整體公共債務的淨利息支出，實際已首度突破1兆美元門檻。

川普多次主張，他的關稅措施足以減輕債務負擔，將進口關稅描繪成華府的「魔法收入來源」，但即便是最樂觀預測，即每年約有3,000億–4,000億美元的關稅收入，也只能涵蓋年度利息支出的一小部分。

隨著聯邦政府每周發售數千億美元的新公債，長天期公債殖利率走高，反映貨幣環境趨緊，以及投資人對美國龐大借款的疑慮。德意志銀行等機構近期分析，美國不斷膨脹的債務負擔，已成「阿基里斯腱」，在地緣政治緊張與關稅衝突升高之際，可能使美元與整體經濟更容易受到衝擊。