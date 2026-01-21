聯準會主席鮑爾出席庭審支持理事庫克 美財長狠批：將Fed政治化

快訊

中央社／ 瑞士達沃斯21日綜合外電報導
川普一再譴責鮑爾降息速度不夠快，試圖逼迫他下台。 路透社
在美國總統川普的政府擴大施壓聯邦準備理事會（Fed）之際，財長貝森特今天指控聯準會主席鮑爾將該機構「政治化」，因鮑爾將出席庭審支持被控房貸詐欺的理事庫克。

法新社報導，最高法院今天將進行川普（Donald Trump）試圖開除庫克（Lisa Cook）的庭審，鮑爾（Jerome Powell）決定出席，引來貝森特（ScottBessent）批評，稱這是一種「政治表態」。

貝森特在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）場邊表示：「我不確定鮑爾主席為什麼要去支持庫克理事，畢竟聯準會並未調查她是否真的涉及房貸詐欺。…聯準會不該被政治化，而他讓聯準會政治化。」

庫克否認相關指控。她是首位擔任聯準會理事的非裔女性，而川普試圖以房貸詐欺為由將她開除。

庫克已就這項解職行動提出法律挑戰，最高法院允許她在案件審理前留任。她目前未被起訴。

鮑爾本月另透露，美國檢方已就聯準會總部整修案對他展開調查。

檢方已向聯準會發出傳票，並揚言提出刑事起訴，理由跟鮑爾去年夏天針對整修案作證時的說法有關。

鮑爾稱這項調查帶有政治動機、企圖影響聯準會利率決策。多位聯準會前主席也批評當局這項「史無前例的舉措」企圖削弱聯準會獨立性，全球主要央行負責人亦表態支持鮑爾。

川普一再譴責鮑爾降息速度不夠快，試圖逼迫他下台。鮑爾的聯準會主席任期將於5月結束，川普曾說，將以能否立刻降息作為評斷鮑爾繼任者的標準。

